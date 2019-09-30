به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی حسینی اظهار داشت: همزمان با برگزاری کنگره ملی نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در روز نهم و دهم مهر ماه در شهرستان خمین، محدودیت‌های ترافیکی و منع عبور و مرور در سطح برخی از خیابان‌های این شهرستان اجرا خواهد شد.

وی افزود: محدودیت‌های ترافیکی در این شهرستان از ساعت ۶ صبح روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نهم و دهم مهرماه تا ۱۱ ظهر همان روز از میدان مدرس به سمت خیابان ساحلی شمالی و مسیر بالعکس و کلیه معابر منتهی به خیابان امام خمینی(ره) و مصلای شهر خمین اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان مرکزی از شهروندان خواست از پارک وسائل نقلیه در محدوده ترافیکی اعلام شده خودداری کرده و حتی‌المقدور از وسائل نقلیه عمومی استفاده کنند.