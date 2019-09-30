راه اندازی مدرسه اوتیسم در گرگان/ کتاب ها مناسب سازی شده است

عباس خانعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مدرسه کودکان اوتیسم از اول مهرماه در گرگان شروع به کار کرد.

وی با بیان این که این مدرسه در بلوار رسالت گرگان قرار دارد، گفت: در سنوات گذشته یک مدرسه غیرانتفاعی مخصوص این طیف در گرگان داشتیم که موسس آن بنا بر دلایلی آن را جمع آوری کرد.

خانعلی افزود: بنابراین آموزش و پرورش گلستان به همراه سازمان نوسازی تصمیم گرفت که برای خدمات تخصصی به دانش آموزان طیف اوتیسم، این مدرسه دولتی را راه اندازی کند.

وی تصریح کرد: بیش از ۵۵ دانش آموز در این مدرسه ثبت نام کرده اند که اغلب آن ها گرگانی هستند.

خانعلی با بیان این که این مدرسه کار خود را پوشش ۳۵ دانش آموز آغاز کرد، اضافه کرد: تاکنون بالغ بر ۸۰ میلیون تومان برای تجهیز و آماده کردن این مدرسه هزینه شده است.

وی با اشاره به این که مقطع تحصیلی این دانش آموزان ابتدایی است، گفت: مواد درسی کودکان اوتیسم مانند سایر دانش آموزان بوده اما کتاب ها براساس نیازها مناسب سازی شده است.

خانعلی اضافه کرد: متناسب با نوع معلولیت بچه ها که ممکن است اوتیسم، اوتیسم کم توان، اوتیسم کم شنوا، اوتیسم ناشنوا و اوتیسم نابینا باشند، حجم و سختی کتاب ها کاهش پیدا کرده است.