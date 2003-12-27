ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان برابر پرداخت مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درجمع خبرنگاران افزود: اين مصوبه که پيش ازاين توسط مجلس شوراي اسلامي منوط به کسب تکليف مکتوب رييس قوه قضاييه ازمقام معظم رهبري بود ، توسط شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شده بود که مجمع تشخيص مصلحت نظام نظرمجلس را با رفع ابهام ، کاملتر و شفاف تر نمود.
رضايي گفت : در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام ابتدا نظر کميسيون حقوقي و قضايي مجمع در خصوص ديه اقليتهاي ديني ارايه شد و سپس رييس قوه قضاييه درخصوص فتواي مراجع تقليد درباره اين موضوع و گزارش کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي و وزير دادگستري و استدلالات شوراي نگهبان به اطلاع اعضاي مجمع رسيد و اعضا پس از بحث و بررسي در اين خصوص به شرح ذيل تصميم گيري کردند.
رضايي تصريح کرد : براساس نظرحکومتي ولي امر ، ديه اقليت هاي ديني به اندازه ديه مسلمان تعيين مي گردد.
وي همچنين با ابراز تاسف از حادثه تلخ زلزله شهرستان بم و اظهار همدردي با حادثه ديدگان گفت: درجلسه امروز مقرر شد بار ديگر کميسيون فوق العاده امور زيربنايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست کلي منوط به ايمني و مباحث پيشگيري از زلزله را که به دولت ابلاغ شده بررسي کند تا درصورت لزوم براي استحکام سازي بناها و معماري در اين سياست گذاري جديدي اتخاذ شود.
بنابراين گزارش درجلسه امروزمجمع تشخيص مصلحت نظام پس از ارايه گزارشي از آخرين وضعيت شهرستان زلزله زده بم و نحوه امدادرساني به زلزله زدگان، اعضاي مجمع با ابراز تاسف و تاثر شديد از عمق فاجعه پيش آمده ، ضمن ابراز همدردي با مصيبت ديدگان، اين فاجعه را به محضر رهبر معظم انقلاب ، آحاد مردم وفادار ايران، مردم استان کرمان و به ويژه مردم داغدار و مصيبت زده شهرستان بم تسليت گفتند.
در اين جلسه، اعضا با تشکر از اقدامات امداد رساني انجام شده و توصيه به تمامي دستگاههاي امداد رساني براي برنامه ريزي و تسريع در کمک رساني به موقع به آسيب ديدگان، بر ضرورت اتخاذ سياست هاي پيشگيرانه درسايرشهرها و روستاها و پيگيري امداد رساني تاکيد شد.
همچنين مقرر گرديد سياست هاي کلي نظام در بخش مسکن وشهرسازي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي اصلاح ساخت و ساز در مناطق شهري و روستايي و مقاوم کردن اماکن درمقابل حوادثي مانند زلزله مورد پيگيري و نظارت کامل قرارگيرد و کميسيون فوق العاده زيربنايي درجلساتي خارج از نوبت در مجمع بررسي سياست هاي کلي ساخت وساز و شهرسازي به ويژه شهر تهران را با حضورکارشناسان ذيربط از همه دستگاهها در دستور کار قرار دهد.
به موجب مصوبه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان برابر پرداخت مي شود
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان جلسه امروز با اشاره به بحث هاي مفصلي كه درخصوص ديه اقليت هاي ديني در اين جلسه مطرح شد، گفت: اقليت هاي ديني بر اساس حكم حكومتي ولي امر تا ميزان يك فرد مسلمان مي توانند از ديه برابر برخوردار باشند.
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