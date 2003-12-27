ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان برابر پرداخت مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درجمع خبرنگاران افزود: اين مصوبه که پيش ازاين توسط مجلس شوراي اسلامي منوط به کسب تکليف مکتوب رييس قوه قضاييه ازمقام معظم رهبري بود ، توسط شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شده بود که مجمع تشخيص مصلحت نظام نظرمجلس را با رفع ابهام ، کاملتر و شفاف تر نمود.

رضايي گفت : در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام ابتدا نظر کميسيون حقوقي و قضايي مجمع در خصوص ديه اقليتهاي ديني ارايه شد و سپس رييس قوه قضاييه درخصوص فتواي مراجع تقليد درباره اين موضوع و گزارش کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي و وزير دادگستري و استدلالات شوراي نگهبان به اطلاع اعضاي مجمع رسيد و اعضا پس از بحث و بررسي در اين خصوص به شرح ذيل تصميم گيري کردند.

رضايي تصريح کرد : براساس نظرحکومتي ولي امر ، ديه اقليت هاي ديني به اندازه ديه مسلمان تعيين مي گردد.

وي همچنين با ابراز تاسف از حادثه تلخ زلزله شهرستان بم و اظهار همدردي با حادثه ديدگان گفت: درجلسه امروز مقرر شد بار ديگر کميسيون فوق العاده امور زيربنايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست کلي منوط به ايمني و مباحث پيشگيري از زلزله را که به دولت ابلاغ شده بررسي کند تا درصورت لزوم براي استحکام سازي بناها و معماري در اين سياست گذاري جديدي اتخاذ شود.

بنابراين گزارش درجلسه امروزمجمع تشخيص مصلحت نظام پس از ارايه گزارشي از آخرين وضعيت شهرستان زلزله زده بم و نحوه امدادرساني به زلزله زدگان، اعضاي مجمع با ابراز تاسف و تاثر شديد از عمق فاجعه پيش آمده ، ضمن ابراز همدردي با مصيبت ديدگان، اين فاجعه را به محضر رهبر معظم انقلاب ، آحاد مردم وفادار ايران، مردم استان کرمان و به ويژه مردم داغدار و مصيبت زده شهرستان بم تسليت گفتند.

در اين جلسه، اعضا با تشکر از اقدامات امداد رساني انجام شده و توصيه به تمامي دستگاههاي امداد رساني براي برنامه ريزي و تسريع در کمک رساني به موقع به آسيب ديدگان، بر ضرورت اتخاذ سياست هاي پيشگيرانه درسايرشهرها و روستاها و پيگيري امداد رساني تاکيد شد.

همچنين مقرر گرديد سياست هاي کلي نظام در بخش مسکن وشهرسازي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي اصلاح ساخت و ساز در مناطق شهري و روستايي و مقاوم کردن اماکن درمقابل حوادثي مانند زلزله مورد پيگيري و نظارت کامل قرارگيرد و کميسيون فوق العاده زيربنايي درجلساتي خارج از نوبت در مجمع بررسي سياست هاي کلي ساخت وساز و شهرسازي به ويژه شهر تهران را با حضورکارشناسان ذيربط از همه دستگاهها در دستور کار قرار دهد.



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