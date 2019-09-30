به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه و در چهارمین سالگرد مشارکت این کشور در مبارزه با تروریسم تکفیری مورد حمایت محور غربی- عبری- عربی در سوریه در بیانیه ای اعلام کرد:نبرد علیه تروریست ها در ادلب باید ادامه پیدا کند.

وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: هرچند گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره نابود شده اند؛ اما باید نبرد علیه کانون های تروریستی خصوصاً در ادلب ادامه بیابد.

گفتنی است، ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی روسیه از آغاز عملیات این کشور علیه تروریست های تکفیری صهیونیستی داعش در سوریه و سایر گروهک های مصنوع غرب در این کشور خبر داده بود.