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۸ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۳۹

برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛

رئیس جمهور وارد ارمنستان شد

رئیس جمهور وارد ارمنستان شد

رئیس جمهور به دعوت رسمی نخست وزیر ارمنستان و برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عصر دوشنبه در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی ضمن سخنرانی در این اجلاس و تشریح توانمندیها و ظرفیتهای گسترده کشورمان برای تعامل تجاری با اتحادیه اوراسیا، دیدارهای دوجانبه ای نیز با نخست وزیر و مقامات ارشد ارمنستان خواهد داشت که در آن مهمترین مسائل در روابط تهران - ایروان و آخرین وضعیت اجرای موافقتنامه ها و طرح های مشترک مورد بررسی قرار می گیرد.

دیدارهای جداگانه با برخی سران حاضر در این اجلاس از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر دو روزه است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۴ میلادی تشکیل و کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در آن عضویت دارند.

کد مطلب 4733424

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