به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس نخستین بازی خود در جام حذفی را مقابل ماشین سازی تبریز انجام داد که با برتری یک بر صفر از این بازی خرج شد؛ نتیجه ای که در تمامی بردهای این فصل سرخ ها در لیگ برتر نیز وجود داشت تا پرسپولیس یکی از مدعیان قهرمانی باشد که کمترین گل زده را دارد.

سرمربی آرژانتینی سرخپوشان پایتخت که اعتقاد زیادی به بازی تهاجمی دارد هنوز موفق نشده با تیمش به بردی بیشتر از یک گل برسد.

پرسپولیس که در پنج بازی از شش بازی خود با دو مهاجم بازی می‌کرد تاکنون موفق نشده اندازه تعداد مهاجمان خود در یک بازی گلزنی کند.

تیمی که در طول فصل از چهار مهاجم مختلف نیز استفاده کرده است اما سهم علی علیپور، جونیور براندائو، امیر روستایی و مهدی عبدی یک گل از چهار گل این تیم بوده است.

سرخپوشان در حالی با برتری یک بر صفر در جام حذفی به مسیر موفقیت بازگشته اند که حالا باید دنبال گلزنی های بیشتر باشد.

پرسپولیس سال گذشته و در همین مقطع زمانی پنج گل به ثمر رسانده بود و در پایان فصل نیز موفق شد قهرمانی خود در لیگ برتر را تکرار کند.