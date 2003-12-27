ريشه كني بيسوادي نيازمند عزمي ملي است

مدير تبليغات و ترويج سواد آموزي کشور با اشاره به اين که معمولا تراکم بيسوادي بين 10 تا 45 سال است در اين زمينه مي گويد : قبل از انقلاب اسلامي تفاوت ميزان باسوادي مردان و زنان 4/23 درصد بود و اين رقم در حال حاضر 6/6 درصد است .

طرح " خواندن با خانواده " طرح برتر آيسسکو شد

ولي الله ساري با اشاره به اين که آمار باسوادان کشور در مناطق شهري 8/88 درصد و در مناطق روستايي 8/78 درصد است ، مي افزايد : امسال طرح " خواندن با خانواده " به عنوان طرحي ملي در آيسسکو به عنوان طرح برتر انتخاب شد ، اين طرح از دوسال پيش در کشور با هدف گسترش کتابخواني در خانواده ها در کشور در حال اجراست.

وي به خبرنگار اجتماعي "مهر" مي گويد : در طرح " خواندن با خانواده " بيش از 15 عنوان کتاب با موضوعات اجتماعي ، اخلاقي ، خانوادگي و ... به چاپ رسيده و در اختيار سواد آموزان قرار گرفته است.

مدير تبليغات و ترويج سواد آموزي کشور با تاکيد بر اين که تعريف سواد درسال هاي اخير تغيير کرده است و ديگر به کسي که فقط خواندن و نوشتن را مي داند با سواد نمي گويند ، مي افزايد : در تعريف جديد از فرد با سواد ، علاوه بر خواندن و نوشتن ، کاربردي بودن سواد در زندگي و به کارگيري مفاهيم آن در جهت بهبود زندگي نيز مد نظر است

حقوق آموزشياران 40 هزار تومان در ماه است

رئيس اداره نهضت سواد آموزي شميرانات با تاکيد بر اين که بيشترين مشکل نهضت سواد آموزي تبليغات ضعيف ، خصوصا در شهر تهران است ، مي گويد : محدوديت مالي سدي است که اجازه نمي دهد با توجه به ميزان بيسوادي در مناطق مختلف عمل کنيم.

حسين سلطان زاده مي افزايد : با توجه به کارآيي معلمان نهضت سواد آموزي مي توان به سرعت آمار سوادآموزان را افزايش داد اما امکانات مالي محدود چنين اجازه اي را نمي دهد.

وي همچنين بااشاره به مبلغ کم حقوق آموزشياران نهضت سوادآموزي افزود : تنها چيزي که آموزشياران نهضت سوادآموزي را به کلاس هاي درس مي کشاند عشق علاقه شخصي آنهاست چرا که حقوق دريافتي آنها که بر اساس مدرک تحصيليشان بين 400 تا 600 تومان در ساعت است و اين مبلغ در ماه چيزي حدود 30 تا 40 هزار تومان مي شود.

سلطان زاده در گفتگو با خبرنگار "مهر" افزود : نهضت سواد آموزي کمبود شديد امکانات تدارکاتي دارد و تمام امکانات فيزکي يک کلاس درس را آموزشياران بايد از مدارس درخواست کنند و اين در مواردي که مدارس مناطق دو شيفته هستند و فضاي فيزيکي محدودي دارند مشکل زاست.

مکان مناسب براي تدريس وجود ندارد

رئيس اداره نهضت سوادآموزي شرق تهران نيز ضمن تاکيد بر کمبود امکانات نهضت سوادآموزي گفت : بر اساس اساسنامه نهضت سوادآموزي تا سال 80 آموزشياراني که 5 سال يا 60 ماه سابقه تدريس داشتند در وزارت آموزش و پرورش استخدام مي شدند ولي اين مصوبه از سال 80 حذف شد و قرار شد اين آموزشياران به صورت قراردادي با وزارت آموزش و پر.رش کارکنند که اين مصوبه نيز نسبت به آموزشياران اجرا نمي شود.

حامد ولي خاني مي افزايد : اگر با آموزشياران قرار داد بسته شود ضمن اينکه اين افراد بيمه مي شوند حقوق آنها از ماهي 40 هزار تومان به 114 هزار تومان افزايش مي يابد.

وي ضمن تاکيد بر اين که آموزشياران نهضت سواد آموزي مکان مناسب براي تدرس ندارند ، افزود : براي باسواد کردن صد در صد مردم کشور نهضت سواد آموزي نيازمند ياري ساير سازمان ها و نهادهاست و براي اين منظور عزمي ملي نياز است.

آينده اي براي آموزشياران نهضت سواد آموزي وجود ندارد

آموزشياري مي گويد : نه تنها امکانات بسيار محدود است بلکه تبليغات آنقدر ضعيف است که ما به دنبال بيسوادان و آنها به دنبال ما مي گردند.

محدثه علي زاده مي افزايد : سواد آموختن به بزرگسالاني که مشغله هاي فکري زيادي دارند کار بسيار سختي است ، آنها ديگر نمي توانند همچون کودکان فکرشان را متمرکز کنند و سريع مطالب را بياموزند به همين دليل آموزشيار بايد بيشتر وقت صرف کند و انرژي بيشتري بگذارد در حالي که هيچ آينده اي براي آموزشيار در نظام آموزشي کشور در نظر گرفته نشده است.

آموزشيار ديگري نيز درباره عدم همکاري مديران مدارس با آموزشياران نهضت سواد آموزي به "مهر" مي گويد : نمي گويم که مديران مدارس مقصر اصلي هستند چرا که امکانات آنها نيز محدود است اما در بسياري از موارد مي توانند همکاري کنند اما از اين همکاري امتناع مي ورزند و هيچ کس هم براي عدم همکاري با آموزشياران آنها را زير سوال نمي برد.

محدثه باراني مي افزايد : آموزشيار بدون هيچ امکاناتي در کشور ما کار مي کند ، حتي در بسياري از موارد خود او بايد به دنبال شاگرد بگردد چرا که تبليغات آنقدر ضعيف است که بيسوادان نمي دانند براي آموزش به کجا بايد مراجعه کنند.

نهضت سواد آموزي همچنان پس از بيست و چهار سال به مسير خود ادامه مي دهد و با کمترين امکانات تلاش دارد تا بيشترين بازده را داشته باشد و اين درحالي است که ريشه کني بيسوادي نمي تواند فقط کار يک سازمان يا يک نهاد باشد و براي رسيدن به هدف بايد عزمي ملي وجود داشته باشد. که اگر اين عزم باشد در مدتي محدود بيسوادي ريشه کن خواهد شد.