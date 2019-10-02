کرسی «نقش انقلاب اسلامی در هویت بخشی به تمدن اسلامی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی «نقش انقلاب اسلامی در هویت بخشی به تمدن اسلامی» هفتم مهرماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین مجید احمدی کچایی به عنوان ارائه دهنده بحث و رسول نوروزی در جایگاه ناقد، در تالار امام مهدی (عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در ابتدای جلسه سعید نجفی نژاد، دبیر جلسه با توضیحاتی مقدماتی در مورد بحث و معرفی اجمالی ارائه دهنده و ناقد بحث، از احمدی کچایی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خواست نظرش را درباره «نقش انقلاب اسلامی در هویت بخشی به تمدن اسلامی» مطرح کند.

حجت الاسلام احمدی کچایی در آغاز سخنانش تعریفی از تمدن اسلامی ارائه داد و این نکته را متذکر شد که هم اکنون امکان احیای تمدن اسلامی وجود دارد. همچنین به موضوع نوع گفتمانی که پیامبر اکرم (ص) در پیش گرفتند اشاره کرد.

وی در بخشی دیگر از صحبت های خود به مقایسه کوتاهی بین انقلاب های غربی و انقلاب اسلامی پرداخت و ویژگی های خاص انقلاب اسلامی از جمله حضور مردم در تمامی صحنه ها و اتکا به آموزه های دینی در طرح ریزی تمدن اسلامی را مورد تأکید قرار داد.

احمدی کچایی سپس با عنایت به بحث استفاده نظام جمهوری اسلامی از نرم افزارهای فرهنگی برای پی ریزی تمدن نوین اسلامی و اینکه این انقلاب از ابزار زور برای تحقق اهدافش در زمینه تمدن سازی استفاده نکرده، اشاره کرده و هدف غایی این انقلاب را پدید آوردن امت واحده اسلامی دانست.

پس از اتمام بخش اول صحبت های ارائه دهنده بحث، ناقد این بحث، رسول نوروزی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه مطالعات تمدنی به ارائه نظرات در خصوص موضوع این کرسی ترویجی پرداخت.

وی در ابتدای صحبت ها گفت که اگر جامعه ای نتواند تمایز خودش را از گذشته و آینده خودش تشخیص دهد به بی ثباتی هویتی دچار می شود. در بحث هویت بخشی مهمترین مسئله، مسئله تغییر می باشد. در الگوی انقلاب اسلامی بسیاری از الگوهای سابق نظیر فتوحات و شکست ها و آثاری که بر آنها مترتب می شد متحول شدند و دیگر با نگاه گذشته به آنها نگریسته نشد. مؤید این گفته هم عدم چشم داشت انقلاب اسلامی به تحت سیطره کشیدن دولت های مجاور خودش بوده است.

مدیر گروه مطالعات تمدنی، الگوی جمهوری اسلامی را الگوی بسط فرهنگی دانست و عنوان کرد که جمهوری اسلامی با خردورزی مسائل خود را حل کرده و پیش می برد. انقلاب اسلامی ایران نهادهایی برای این هویت بخشی تأسیس کرده است. این انقلاب با جذب نیروهای انسانی که در کشورهای اسلامی در امر فرهنگی فعال هستند، عملاً حوزه اعتبار تمدنی وسیعی و قابل اتکایی را برای خود فراهم نموده است.

نوروزی همچنین نقاط عطف و متمایز کننده انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب ها و جنبش های اجتماعی را برشمرد و مختصراً در مورد آنها توضیحاتی داد.

در پایان این کرسی ترویجی سوالاتی از طرف حاضرین در جلسه مطرح شد که سخنران جلسه به آنها پاسخ گفتند.