کنفرانس شواهد در مواجهه با تجارب برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس «شواهد در مواجهه با تجارب: روش‌هایی در فلسفه روانپزشکی» در روزهای ۲۵ و ۲۶ آوریل ۲۰۲۰ در انجمن پیشرفت فلسفه و روانپزشکی با عنوان Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry ، فیلادلفیا- ایالات متحده برگزار می‌شود.

موضوعات کنفرانس شامل معرفت شناسی، متافیزیک، فلسفه عمل، فلسفه ذهن، فلسفه عمومی علوم، فلسفه زیست شناسی فلسفه علوم شناختی، اخلاق کاربردی، متا اخلاق و اخلاق هنجاری است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کنفرانس و نحوه ارسال آثار به آدرس https://philevents.org/event/show/۷۳۲۹۰ مراجعه گردد.