به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید پورمهدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت : طی هفته آینده ۴۴ نفر از دانش آموزان خواهر شهرستان نهاوند به اردوی راهیان نور اعزام می شوند.

وی افزود : این کاروان در قالب یک دستگاه اتوبوس اعزام خواهند شد و به مدت ۲ روز از مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد.

جانشین فرمانده سپاه نهاوند افزود : شرکت کنندگان در این اردو از مناطق عملیاتی غرب کشور از جمله مناطق عملیات مرصاد ، عملیات بازی دراز و پادگان ابوذر بازدید به عمل خواهند آورد.

سرهنگ پورمهدی اظهارکرد: در طول این اردو برنامه های مختلف فرهنگی نیز تدارک دیده شده تا دانش آموزان با فضای جبهه و جنگ، عملیات، خاطرات و شخصیت شهدا بیشتر آشنا شوند.