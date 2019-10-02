  1. استانها
  2. همدان
۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۴

جانشین فرمانده سپاه نهاوند:

۴۴ نفر از دانش آموزان نهاوند به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند

۴۴ نفر از دانش آموزان نهاوند به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند

نهاوند - جانشین فرمانده سپاه نهاوند گفت: ۴۴ نفر از دانش آموزان نهاوند به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید پورمهدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت : طی هفته آینده ۴۴ نفر از دانش آموزان خواهر شهرستان نهاوند به اردوی راهیان نور اعزام می شوند.

وی افزود : این کاروان در قالب یک دستگاه اتوبوس اعزام خواهند شد و به مدت ۲ روز از مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد.

جانشین فرمانده سپاه نهاوند افزود : شرکت کنندگان در این اردو از مناطق عملیاتی غرب کشور از جمله مناطق عملیات مرصاد ، عملیات بازی دراز و پادگان ابوذر بازدید به عمل خواهند آورد.

سرهنگ پورمهدی اظهارکرد: در طول این اردو برنامه های مختلف فرهنگی نیز تدارک دیده شده تا دانش آموزان با فضای جبهه و جنگ، عملیات، خاطرات و شخصیت شهدا بیشتر آشنا شوند.

کد مطلب 4734396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها