تدبیر مسئولان بارسا برای خروج از بحران/ به دنبال مهاجمی از میلان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا از ابتدای فصل جاری وضعیت خوبی نداشته است و این طور به نظر می‌آید که سران در بررسی‌هایی که انجام دادند خط حمله این تیم را مسئول ناکامی‌های اخیر می‌دانند.

این در حالی است که مسی و دمبله مصدوم هستند و گریزمان، مهاجم تازه‌وارد تیم هم در غیاب آن‌ها عملکرد بدی نداشته است.

به همین منظور این تیم تصمیم دارد در ژانویه ترکیبش را تقویت کند و نگاه‌‎ها روی کریستف پیاتک، مهاجم میلان متمرکز شده است.

مطبوعات اسپانیا معتقدند نه تنها این بازیکن قرار است برای تقویت ترکیب بیاید، بلکه به عنوان جانشینی طولانی‌مدت برای سوارس هم به او نگاه می‌شود.

ملی‌پوش لهستانی فصل گذشته اولین حضور در سری‌آ را تجربه کرد و در آن فصل به خوبی گل زد و توانست ۲۲ بار دروازه حریفان را باز کند.

او در ازای ۳۶ میلیون یورو از جنوا به میلان ملحق شد و به گلزنی و ارائه عملکرد مناسبش ادامه داد. البته که در ۱۳ بازی اخیر در لیگ ایتالیا تنها ۳ گل زده است.

اخبار حاکی از آنند که آبی و اناری‌ها قصد دارند در ژانویه این بازیکن را به خدمت گیرند و به همین منظور مذاکرات را از همین حالا آغاز کرده‌اند.

* الهه اسماعیلی