مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دانشگاه شیراز در این آیین که شامگاه سه شنبه برگزار شد، گفت: با همفکری و همدلی می شود مشکلات را حل کرد.

دکتر حمید نادگران خطاب به دانشجویان، اظهار کرد: دانش آموختگان توانمند دانشگاه شیراز در داخل و خارج کشور، خدمت را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

رییس دانشگاه شیراز از دانشجویان ورودی جدید خواست تا با تلاش و کوشش فعالیت های علمی آموزشی را ادامه دهند.

نادگران تصریح کرد: در کنار درس خواندن، انجام فعالیت های فرهنگی و ورزشی، زمینه ساز حضور موثر دانشجویان در اجتماع است.

رئیس دانشگاه شیراز به ظرفیت های فراوان این دانشگاه هم اشاره کرد و گفت: دانشگاه شیراز با 17 هزار دانشجو، 75 رشته، 350رشته گرایش، 15 دانشکده،15 پژوهشگاه و 714 عضو هیات علمی، بر تارک آموزش عالی کشور می درخشد.

نادگران گفت: دانشگاه شیراز یکی از دانشگاه های برتر و سطح یک کشور است و تنوع موجود در رشته های آن، بستر مناسبی برای فعالیت های علمی پژوهشی است.

در ادامه مراسم، نشست های پرسش و پاسخ با حضور دکتر محمدی، مدیر حراست دانشگاه، دکتر رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، دکتر حسینچاری، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و نویسنده کتاب فوت و فن زندگی دانشجویی، خانم دکتر محبوبه البرزی، قائم مقام معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه، دکتر واعظی، معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر افشاریفر و قائم مقام رئیس و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد و مسئولان دانشگاه شیراز به پرسش های دانشجویان پاسخ دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، برپایی نمایشگاه توانمندی ها و فعالیت های کانون های علمی فرهنگی اجتماعی دانشجویان، پخش کلیپ، اجرای سرود و استند آپ کمدی، از دیگر بخش های مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید دانشگاه شیراز بود.