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۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۸:۱۰

مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه شیراز برگزار شد

مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه شیراز برگزار شد

شیراز- مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید دانشگاه شیراز با حضور اعضای هیات رئیسه در سالن ورزشی کوثر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دانشگاه شیراز در این آیین که شامگاه سه شنبه برگزار شد، گفت: با همفکری و همدلی می شود مشکلات را حل کرد.

دکتر حمید نادگران خطاب به دانشجویان، اظهار کرد: دانش آموختگان توانمند دانشگاه شیراز در داخل و خارج کشور، خدمت را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

رییس دانشگاه شیراز از دانشجویان ورودی جدید خواست تا با تلاش و کوشش فعالیت های علمی آموزشی را ادامه دهند.

نادگران تصریح کرد: در کنار درس خواندن، انجام فعالیت های فرهنگی و ورزشی، زمینه ساز حضور موثر دانشجویان در اجتماع است.

رئیس دانشگاه شیراز به ظرفیت های فراوان این دانشگاه هم اشاره کرد و گفت: دانشگاه شیراز با 17 هزار دانشجو، 75 رشته، 350رشته گرایش، 15 دانشکده،15 پژوهشگاه و 714 عضو هیات علمی، بر تارک آموزش عالی کشور می درخشد.

نادگران گفت: دانشگاه شیراز یکی از دانشگاه های برتر و سطح یک کشور است و تنوع موجود در رشته های آن، بستر مناسبی برای فعالیت های علمی پژوهشی است.

در ادامه مراسم، نشست های پرسش و پاسخ با حضور دکتر محمدی، مدیر حراست دانشگاه، دکتر رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، دکتر حسینچاری، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و نویسنده کتاب فوت و فن زندگی دانشجویی، خانم دکتر محبوبه البرزی، قائم مقام معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه، دکتر واعظی، معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر افشاریفر و قائم مقام رئیس و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد و مسئولان دانشگاه شیراز به پرسش های دانشجویان پاسخ دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، برپایی نمایشگاه توانمندی ها و فعالیت های کانون های علمی فرهنگی اجتماعی دانشجویان،  پخش کلیپ، اجرای سرود و استند آپ کمدی، از دیگر بخش های مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید دانشگاه شیراز بود.

کد مطلب 4734570

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