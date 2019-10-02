تثبیت قیمت گوشت قرمز با واردات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عطایی نژاد، سه شنبه شب در مراسم افتتاح نمایشگاه دام و طیور، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته در نمایشگاه بینالمللی مازندران در قائمشهر، اظهار داشت: صنعت طیور مازندران در همه حلقههای مرغ مادر، مرغ لاین و اجداد و مرغ گوشتی دارای رتبه اول کشوری است.
وی با اشاره به شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور و شیلات و آبزیان، گفت: در این نمایشگاه مرغداران با مبادله اطلاعات و استفاده از موضوعات آموزشی از آخرین تکنولوژی روز دنیا استفاده میکنند.
معاون بهبود تولیدات دامی مازندران، با بیان اینکه مازندران در بخش دام و طیور جزو اولین استانهایی بوده که به خودکفایی رسیدهاست، عنوان کرد: به جز گوشت قرمز در بیشتر حلقهها، زیرساختهای لازم برای خودکفایی را داریم.
عطایینژاد تصریح کرد: در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گوشت سفید تولید میشود که اگر برنامه های لازم برای صادرات صورت بگیرد، این رقم به ۳ میلیون تن هم خواهد رسید.
وی با اشاره به نوسانات قیمت گوشت قرمز گفت: به علت نوسانات ارز و احتمال امکان قاچاق گوشت به کشورهای همسایه در یکسال گذشته قیمت گوشت قرمز افزایش یافت که با وارداتی که انجام گرفت میتوان گفت قیمت گوشت قرمز تثبیت شدهاست.
یارآور میشود: نمایشگاه دام و طیور، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته با ۵۰ غرقه با حضور تولیدکنندگان ۱۰ استان و برخی از نمایندگیهای شرکتهای خارجی از ۹ تا ۱۲ مهر ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ در نمایشگاه بینالمللی مازندران واقع در قائمشهر در حال برگزاری است.
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