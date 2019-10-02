به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی‌نژاد سه شنبه شب در نشست خبری اظهار داشت: کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان موفق به ساخت دستگاه دوربین چاه شدند که همزمان با هفتم مهرماه این دستگاه رونمایی و وارد چرخه خدمت رسانی به شهروندان رفسنجانی شد.

وی افزود: تمام مراحل طراحی وساخت این دستگاه توسط کارکنان این سازمان انجام شده ودستگاهی کاملا بومی است که برای اولین بار در سطح استان کرمان ساخته شده است.

رمضانی نژاد در زمینه موارد کاربرد و استفاده از این دستگاه بیان کرد: در مواقع سقوط افراد در چاه دوربین این دستگاه توسط کارکنان امداد و نجات سازمان آتش نشانی به داخل چاه هدایت شده و با نمایش لحظه به لحظه از عمق و موقعیت داخلی چاه و وجود مصدوم و وضعیت مصدوم بوسیله صفحه نمایشگر با خبر می شوند تا نسبت به انتقال مصدوم به بیرون از چاه درکوتاهترین زمان اقدام کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان از طراحی و ساخت صفر تا ۱۰۰ دوربین امداد چاه توسط آتش نشانی رفسنجان خبر داد و تصریح کرد: تاکنون در استان کرمان چنین طراحی و ساختی در این حوزه انجام است ضمن اینکه تهیه این دوربین ۶۰ میلیون تومان هزینه داشت که با کار نیروهای ما فقط شش میلیون تومان هزینه ساخت آن شده است.

رمضانی نژاد ادامه داد: در چاه‌های عمیق حتما آتش‌نشان باید وارد چاه شود که زمانبر بود با این دستگاه با وجود مانیتوری که دارد تمام وضعیت چاه را نشان می‌دهد و زمان کوتاه‌تری برای رسیدگی به حادثه صرف می‌شود.

وی در ادامه افزود: سازمان آتش‌نشانی رفسنجان سال ۴۸ با یک خودرو آتش‌نشان و سه نفر نیرو راه اندازی شد و در حال حاضر این شهر مجهز به پنج ایستگاه آتش نشانی است که سه ایستگاه آن دو منظوره است یعنی هم مجهز به اطفای حریق هم امداد و نجات هستند.

وی با بیان اینکه رویکرد آتش‌نشانی این است که شهر را به سمت شهری ایمن پیش ببریم تا روزی برسد که که هر شهروند یک آتش‌نشان باشد، تصریح کرد: مرکز پیام از مهمترین بخش‌های سازمان آتش‌نشانی است که در رفسنجان بروزسانی شده و در حال حاضرسیستم ضبط مکالمات را بروزرسانی کردیم و هر گونه تماس با مرکز ضبط می‌شود و مکالمات بین نیروها که با بی سیم و با مرکز پیام انجام می‌شود هم ضبط می‌شود.