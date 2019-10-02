به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی امروز چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸ در افتتاحیه اولین دوره تخصصی آموزش مبارزه با مفاسد اقتصادی که به همت قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به مدت سه روز در تهران برقرار است، اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی در سطح بالایی حرکت می‌کند؛ ولی جمهوری اسلامی ایران، از آسیب‌ها و معایب رنج می‌برد؛ ضمن اینکه موانعی وجود دارد که وقتی بررسی ‌می‌کنیم به مافیای پنهان با ۳ ضلع قدرت‌پرستی، ثروت‌پرستی و بیگانه‌پرستی می‌رسیم که زمانی این ۳ ضلع جمع می‌شوند، به عنوان مانع بزرگی فراروی جامعه اسلامی قرار می‌گیرند.

نماینده ادوار مجلس افزود: البته ثروت‌پرستی به منزله تولید ثروت از راه‌های درست نیست؛ بلکه ما ثروت‌های بادآورده و دست کردن در جیب ملت را مذمت می‌کنیم.

وی با اشاره به سطوح فساد، گفت: فساد تک‌گیر، فساد شبکه‌ای، طغیان فساد در شبکه‌های مختلف، فساد سیستمی و فساد همه‌گیر، ۵ سطح فساد هستند.

زاکانی افزود: فرار چند روز قبل «دانیال‌زاده» از کشور با حدود ۳ هزار میلیارد تومان بدهی، در دسته بندی فساد شبکه‌ای قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: پیش از انقلاب، فساد تا مرحله چهارم یعنی فساد سیستمی رسیده بود و تا شاه و فرح را در برگرفته بود؛ اما «همه‌گیر» نشده بود؛ اما این موضوع که در آن زمان مردم از فساد بدشان می‌آمد، یکی از عوامل شکل‌گیری انقلاب بود.

زاکانی تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی، کم کم فساد به سطح بالا رسید و اکنون که در دهه ۹۰ قرار داریم، اپیدمی فساد صورت گرفته است؛ اما نکته مهم این است که در نظام اسلامی، امکان ندارد «فساد سیستمی»شکل گیرد؛ زیرا اولا که نظام بر پایه اسلام است که اسلام حداقل فساد را نمی‌پذیرد و ثانیا راس این نظام «ولی فقیه» است که از اساس، با هر گونه فساد مقابله دارد؛ بنابراین قطعا نظام اسلامی به مرحله «همه‌گیر» شدن فساد نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: نکته مهم این است که باید بدانیم چگونه با اپیدمی و شبکه فساد برخورد کنیم.

زاکانی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد، کار ایجابی و سلبی باید صورت گیرد، گفت: بالاترین کار ایجابی این است که جامعه را رشد دهیم و سطح عقلانیت را بالا ببریم، در این صورت، جامعه مصون و شایسته‌سالاری نهادینه می‌شود.

وی ادامه داد: لایه عمیق‌تر در حوزه ایجابی این است که شرایط را به سمتی ببریم که زمینه‌های فساد در جامعه ریشه‌کن شود؛ این در حالی است که بسیاری از مفاسد در جامعه، ناشی از فقر است.

زاکانی گفت: در مراحل بعدی نیز سیستم نظارتی، ایجاد شفافیت و تقویت رسانه‌ها باید مدنظر قرار گیرد.

نماینده ادوار مجلس افزود: برای کار سلبی نیز باید برخورد با دانه‌درشت‌ها و قدرتمندترین در دستور کار قرار گیرد؛ این در حالی است که برخی علاقه دارند برخورد در سطح پایین صورت گیرد و سیستم فلج شود که در این صورت، امکان برخورد از بین می‌رود.

وی با اشاره به یکی از موارد فساد دانه درشت ها، گفت: اوایل دهه هشتاد یک شرکت لبنی مرتکب جرم شده بود و با شکایت وزارت اطلاعات و پیگیری گمرک، این شرکت در امر قاچاق از سوی دادگاه محکوم شد؛ اما در انتخابات مجلس هفتم، نظر وزارت اطلاعات تغییر کرد و نامه ای مبنی بر اینکه می توان در این پرونده اغماض کرد، نوشت و فرد رهایی یافت.

زاکانی گفت: کل برخوردی که با قاچاق در ۶ ماهه اول سال ۸۴ شده بود یک چهارم واریزی جریمه این فرد بود که باید به بیت المال می داد.

وی همچنین به پرونده برادر رئیس‌جمهور، اشاره کرد و افزود: بزرگ ترین خدمتی که وی می‌تواند ارایه دهد این است که بدون تلفن به زندان برود و بیرون نباشد که آسیب بزند؛ زیرا طی دو سال باقی مانده از دولت، این فرد کارهای بسیاری می تواند انجام دهد.

زاکانی در ادامه با بیان اینکه برای مقابله با فساد، باید مقررات زدایی کرد، اظهار داشت: باید قوانین پیچیده را کنار گذاشت که امیداوریم مجلس بعدی این کار را انجام دهد.

این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: برای مقابله با فساد باید با قوی ترین فرد و و ابسته به قدرت برخورد شود. این مساله درسی به جامعه می دهد که دیگر فساد خرد انجام نشود.

وی افزود: برای مقابله با فساد باید موضوع ملی باشد و ضعیف کشی نشود، البته این موضوع به معنای آزاد گذاشتن فساد خرد نیست؛ بلکه تاکید ما بر این است که باید از قدرتمندترین ها شروع کنیم.

زاکانی گفت: برخی از تکنوکرات‌ها می‌گویند اگر ۱۰ درصد هم از منابع میل شد، اما چون جلوی حیف‌ و میل‌های گسترده‌تر و سوءاستفاده‌ها از فرصت‌های بیشتر گرفته می‌شود، ایرادی ندارد و عده‌ای هم می‌گویند فساد مانند گریس در داخل موتور می‌ماند که چرخ‌های اقتصادی را به حرکت در می‌آورد و باید چشم به روی فساد ببندیم و الکی گیر ندهیم، اما در نظام اسلامی، کوچک‌ترین فساد هم قابل پذیرش نیست.

وی افزود: عده‌ای می‌گفتند فساد به دو بخش کبیر و اکبر تقسیم می‌شود و حتی یکی از رؤسای قوا در جلسه غیرعلنی مجلس می‌گفت، چرا این قدر دنبال فساد در داخل کشور هستید. فساد این افراد، بزرگ است؛ اما بزرگ‌ترین فساد این است که اگر با این‌ها برخورد شود، ناراحت می‌شوند و سرمایه‌هایشان را از کشور بیرون می‌برند.

نماینده ادوار مجلس، فساد را دارای لایه‌بندی دانست و گفت: چندی پیش در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه گفتم ۴ لایه فساد وجود دارد که یکی لایه اقتصادی، لایه فرهنگی و رسانه‌ای که مانور اشرافی‌گری در کشور راه‌اندازی می‌کنند؛ همچنین لایه سیاسی که مسئولان کشور را درگیر می‌کند و لایه امنیتی ـ قضایی که تا پشت افراد مفسد نباشند، آنها نمی‌توانند فساد کنند.

زاکانی افزود: عده‌ای مانور اشرافی‌گری راه‌اندازی می‌کنند و رسانه‌های همسو افکار عمومی را جهت‌دهی می‌کنند و افکار عمومی دچار کرختی می‌شوند و یا اینکه مسائل اصلی و فرعی را جایشان عوض می‌کنند و سراغ عناصر فرعی می‌روند و عنصر فاسد را به غلط خادم جلوه می‌دهند.

وی اظهار داشت: ‌در دو دهه که با مفاسد اقتصادی درگیر هستیم، می‌بینیم هر جا فساد می‌شود باید دقت کنیم چه کسی پشت سر او قرار دارد در مورد لایه امنیتی ـ قضایی هم تا کسی پشتیبان فرد فاسد نباشد، مگر می‌شود یک بانکی چنین وضعی مانند بانک‌های سرمایه، پارسیان و گردشگری داشته باشد.