  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۰۴

معاون دانشگاه‌ آزاد اسلامی:

دفاع مقدس یک دانشگاه است/ ضرورت پرداخت به امور معرفتی

دفاع مقدس یک دانشگاه است/ ضرورت پرداخت به امور معرفتی

اردبیل - معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دوران دفاع مقدس یک دانشگاه معرفت افزا است که میلیون‌ها انسان، با ارزش‌های والای معنوی تربیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی آئین نامه آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، دوران دفاع مقدس را به عنوان یک دانشگاه انسان ساز یاد کرد و افزود: تبیین ارزش‌های معنوی و رشادت‌های این دوران برای دانشجویان و نسل جدید انقلاب ضروری است. 

وی با تأکید بر پرداخت به امور معرفتی برای ترویج آموزه‌های اخلاقی در جامعه، ادامه داد: نسل جدید که دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده و خباثت‌های دشمنان را از نزدیک ندیدند ممکن است در گرداب هجمه‌های وسیع روانی دشمنان و تبعات منفی حاصل از آن گرفتار شوند بنابراین وظیفه فعالان فرهنگی در این راستا بسیار سنگین است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نسل جدید انقلاب را نسلی پاک و باوجدان معرفی کرد و افزود: دشمنان با به راه انداختن جنگ تمام عیار و بی رحمانه فرهنگی به دنبال فروپاشی بنیان‌های خانواده و انتقال فرهنگ‌های ناصحیح به نسل جدید انقلاب هستند.

وی بر ضرورت راه اندازی جریان‌های فکری و معرفتی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و ادامه داد: کار معرفتی و تبیینی بر امور سلبی و برخوردی اولویت داشته و باید مسائل و دغدغه‌های مهم جامعه را به شکل مناسبی در بین جوانان تشریح کنیم.

کلانتری بر ضرورت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و ضرورت نهادینه شدن مناسب آن تأکید کرد و یادآور شد: این تصور که عفاف و حجاب تنها محدود به بانوان است اشتباه بوده و باید نگاه همه جانبه‌ای به موضوع داشت.

کد مطلب 4734994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها