دفاع مقدس یک دانشگاه است/ ضرورت پرداخت به امور معرفتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم کلانتری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی آئین نامه آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، دوران دفاع مقدس را به عنوان یک دانشگاه انسان ساز یاد کرد و افزود: تبیین ارزشهای معنوی و رشادتهای این دوران برای دانشجویان و نسل جدید انقلاب ضروری است.
وی با تأکید بر پرداخت به امور معرفتی برای ترویج آموزههای اخلاقی در جامعه، ادامه داد: نسل جدید که دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده و خباثتهای دشمنان را از نزدیک ندیدند ممکن است در گرداب هجمههای وسیع روانی دشمنان و تبعات منفی حاصل از آن گرفتار شوند بنابراین وظیفه فعالان فرهنگی در این راستا بسیار سنگین است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نسل جدید انقلاب را نسلی پاک و باوجدان معرفی کرد و افزود: دشمنان با به راه انداختن جنگ تمام عیار و بی رحمانه فرهنگی به دنبال فروپاشی بنیانهای خانواده و انتقال فرهنگهای ناصحیح به نسل جدید انقلاب هستند.
وی بر ضرورت راه اندازی جریانهای فکری و معرفتی در دانشگاهها تأکید کرد و ادامه داد: کار معرفتی و تبیینی بر امور سلبی و برخوردی اولویت داشته و باید مسائل و دغدغههای مهم جامعه را به شکل مناسبی در بین جوانان تشریح کنیم.
کلانتری بر ضرورت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و ضرورت نهادینه شدن مناسب آن تأکید کرد و یادآور شد: این تصور که عفاف و حجاب تنها محدود به بانوان است اشتباه بوده و باید نگاه همه جانبهای به موضوع داشت.
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