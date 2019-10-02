۲۸ واحد صنعتی راکد در قزوین به چرخه تولید بازگشت

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون با شناسایی بالغ بر ۲۲۷ واحد تولیدی و خدماتی بهره برداری راکد، ۲۸ واحد تولیدی با اشتغال ۷۱۲ نفر مجددا راه‌اندازی شدند و به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بازگشتند.

وی افزود: این واحدهای صنعتی با مشکلاتی چون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، نداشتن بازار فروش، مشکلات خرید مواد اولیه، نوسازی و بازسازی تجهیزات و اختلاف شرکاء که مستعد راه اندازی مجدد بودند شناسایی شدند و با مشاوره کارشناسان عارضه یابی، همکاری بانک‌های عامل و دستگاه‌های خدمت رسان به چرخه تولید بازگشتند.

خانپور محصولات این واحدهای تولیدی را شامل آب آشامیدنی، زیتون پرورده، کنسرو ماهی تن، انواع رنگ ها و پوشش ها، ضد یخ، انواع خوراک آماده دام، اکسید روی، سیم مفتول فولادی ساده کربنی، روغن موتور، بسته بندی انواع گوشت و فرآورده های گوشتی، سیلیکاژل، کنسرو سبزیجات، افزودنیهای مواد غذایی، انواع میلگرد، دندان های مصنوعی، انواع خوراک آماده دام و... و. برشمرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۸ واحد تولیدی با اشتغال ۲ هزار ۱۲۴ نفر پروانه بهره‌برداری دریافت کردند.