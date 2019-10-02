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۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۴۶

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین:

۲۸ واحد صنعتی راکد در قزوین به چرخه تولید بازگشت

۲۸ واحد صنعتی راکد در قزوین به چرخه تولید بازگشت

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین از بازگشت ۲۸ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید در شهرک های صنعتی استان قزوین خبر داد.

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون با شناسایی بالغ بر ۲۲۷ واحد تولیدی و خدماتی بهره برداری راکد، ۲۸ واحد تولیدی با اشتغال ۷۱۲ نفر مجددا راه‌اندازی شدند و به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بازگشتند.

وی افزود: این واحدهای صنعتی با مشکلاتی چون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، نداشتن بازار فروش، مشکلات خرید مواد اولیه، نوسازی و بازسازی تجهیزات و اختلاف شرکاء که مستعد راه اندازی مجدد بودند شناسایی شدند و با مشاوره کارشناسان عارضه یابی، همکاری بانک‌های عامل و دستگاه‌های خدمت رسان به چرخه تولید بازگشتند.

خانپور محصولات این واحدهای تولیدی را شامل آب آشامیدنی، زیتون پرورده، کنسرو ماهی تن، انواع رنگ ها و پوشش ها، ضد یخ، انواع خوراک آماده دام، اکسید روی، سیم مفتول فولادی ساده کربنی، روغن موتور، بسته بندی انواع گوشت و فرآورده های گوشتی، سیلیکاژل، کنسرو سبزیجات، افزودنیهای مواد غذایی، انواع میلگرد، دندان های مصنوعی، انواع خوراک آماده دام و... و. برشمرد.

 مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۸ واحد تولیدی با اشتغال ۲ هزار ۱۲۴ نفر پروانه بهره‌برداری دریافت کردند.

کد مطلب 4734995

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