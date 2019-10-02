برای رسیدن به توسعه پایدار باید از علم نوین بهره برد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه پیش از ظهر چهارشنبه در نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان های منطقه یک کشور که با حضور طلایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و معاونین توسعه مدیریت و منابع ۱۹ استان کشور در مجموعه باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: استفاده از دانش و تکنولوژی های جدید در بخش کشاورزی می تواند رشد و توسعه این بخش بدنبال داشته باشد.

وی به شرایط و پتانسیل مستعد استان قزوین در بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت : قزوین جز ۱۰ استان کشور در زمینه تولید محصولات کشاوری است به طوری که طی دو سال گذشته شاخص های کشاورزی این استان رشد قابل توجهی داشته است.

خمسه تصریح کرد: اساس و زیر بنای این استان بر پایه کشاورزی بنا شده که باید از این پتانسیل به خوبی استفاده کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به شاخص های استان در زیر بخش های کشاورزی اشاره کرد و گفت : در حال حاضر استان قزوین در زمینه تولید محصولات زراعی مانند؛ گندم، جو و کلزا و همچنین محصولات دام و طیور در کشور در جایگاه خوبی قرار دارد.

خمسه افزود : بخش زیادی از محصولات کشاورزی استان برای بازار تهران ارسال و نیاز استان تهران را تامین می کند.

وی تاکید کرد : با تعامل، همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و وزارت متبوع؛ روند رو به رشد بخش کشاورزی استان را شاهد هستیم.