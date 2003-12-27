۶ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۲۵

در گالري برگ انجام شد

اختتاميه نمايشگاه اعضاي گروه " + 30 "

مراسم اختتاميه نمايشگاه اعضاي گروه + 30 در گالري برگ طي هفته گذشته انجام شد .

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" در اين مراسم که با حضور محمد ابراهيم جعفري ، جمشيد حقيقت شناس ، مهناز پسي خاني ، بيژن جمالي و منيژه صحي برپا شد ،  هنرمندان و بازديد کنندگان نمايشگاه فوق تشويق شدند تا هر کدام با ديدن آثار به نمايش در آمده در اين نمايشگاه ، احساسات خود را درقالب اصوات و حرکات  به نمايش گذارند .

جعفري در اين رابطه مي گويد : انجام اين کار درواقع يکي از تمرينات قديمي است که باعث ايجاد ارتباط موثر بيننده اثر با خود اثر مي شود . در واقع آثا رنقاشي آبستره را به راحتي مي توان خوانش کرد . روش اينکار به اينگونه است که با ديدن اثر شروع به زمزمه اصواتي مي کنيم که رنگ ها و اشکال اثر در هر کس بر مي انگيزد .

 

 

