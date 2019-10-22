وزارت امور خارجه هنوز وارد جنگ اقتصادی نشده است

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد وزارت امور خارجه در اجرای دیپلماسی اقتصادی گفت: وزارت امور خارجه تا امروز گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه نداده است، جلساتی در موضوع دیپلماسی اقتصادی با آقای ظریف وزیر امور خارجه و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شده است و وزارت امور خارجه برنامه‌هایش را برای اجرای دیپلماسی اقتصادی ارائه داده اما تا امروز گزارش مکتوبی از عملکرد وزارت امور خارجه در اجرای دیپلماسی اقتصادی به مجلس ارائه نشده است.

وزارت خارجه تا امروز گزارش مکتوبی در اجرای دیپلماسی اقتصادی به مجلس ارائه نکرده است

رویکرد وزارت امور خارجه دیپلماسی سیاسی است

وی با بیان اینکه رویکرد وزارت امور خارجه دیپلماسی سیاسی است گفت: وزارت امور خارجه در عرصه دیپلماسی اقتصادی ورود جدی نداشته است اگرچه بعد از سوالات بنده از آقای ظریف در صحن علنی مجلس و احکامی که در برنامه ششم توسعه مصوب شد، فضا به سمتی رفت که وزارت امور خارجه رویکرد اقتصادی اتخاذ کند اما عملاً شاهد اقدام خاصی از سوی وزارت خارجه در این خصوص نبودیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت: وزارت امور خارجه به جای رویکرد محتوایی به حوزه اقتصادی، رویکرد شکلی به این حوزه داشت.

پورابراهیمی گفت: معتقدم در حوزه وزارت امور خارجه، دیپلماسی اقتصادی باید محور اقدامات وزارت امور خارجه باشد و تغییرات محتوایی در این حوزه محقق شود اما اقدامات وزارت خارجه در این زمینه عمدتا شکلی بوده است.

وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه در راستای اجرای دیپلماسی اقتصادی تنها حکمی برای انتصاب معاونت اقتصادی این وزارتخانه زد،اظهار داشت: بدون آنکه مولفه های مربوط به راهبردها، مسیرها، هماهنگی بین سفارتخانه ها و مجموعه های دیگر بتواند مسیر مشخصی را برای دیپلماسی اقتصادی تعیین کند.

برداشت وزارت خارجه به اقتصاد ساده و سطحی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برداشت ساده و سطحی از دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه عمده‌ترین چالش ما در اجرای این راهبرد است. به عنوان مثال عمده‌ترین کاری که وزارت امور خارجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی انجام داد، پیگیری بدهی یک فعال اقتصادی در کشور خارجی یا ایجاد بازار برای یک فعال اقتصادی در کشورهای خارجی بوده است.

پورابراهیمی تاکیدکرد: دیپلماسی اقتصادی به این معناست که اساس حرکت اقتصادی وزارت امور خارجه به نحوی طراحی شود که ابزار اقتصادی مسیر حرکت دیپلماسی را تعیین کند. این راهبرد باید در کوتاه مدت پایه ریزی شود تا در میان مدت و بلند مدت جواب دهد. متاسفانه تا امروز علائمی از این برنامه‌ریزی دیده نمی شود.

وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی اقدامات مقطعی، سطحی و شکلی انجام داده است،افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد تجارت ایران با ۱۰ کشور انجام می شود مفهوم ساده آن این است که وزیر امور خارجه امروز در جنگ اقتصادی باید ۱۰ کشور را هدف گذاری کند، واردات و صادرات کشورمان را به آنها تعریف کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کشورهای چین، هند، روسیه، افغانستان، عراق و ترکیه و... طرف‌های اصلی معاملات تجاری ما هستند و ۹۰ درصد تجارت ما با این ۱۰ کشور و ۱۰ درصد تجارت ما با ۱۰۰ کشور دیگر دنیاست.

پورابراهیمی اظهار داشت: وزیر امور خارجه باید ۱۰ سفیر قدرتمند و با تجربه در این کشورها مستقر کند، سفیران قدرتمندی که بتوانند موضوعات اقتصادی کشور شامل تجارت نفتی و غیرنفتی، صادرات و واردات را برنامه ریزی کنند.

تمرکزی در وزارت امور خارجه بر روی موضوعات اقتصادی وجود ندارد و بسیاری از سفرای ما به مبانی اقتصادی آشنایی ندارد چطور انتظار داریم در جنگ اقتصادی موفق شویم!

وی ادامه داد: در حال حاضر این تمرکز در وزارت امور خارجه بر روی موضوعات اقتصادی وجود ندارد و بسیاری از سفرای ما در این ۱۰ کشور به مبانی اقتصادی آشنایی ندارد. چطور ما انتظار داریم که در جنگ اقتصادی موفق شویم!

پیشنهادی به رئیس جمهور؛ نماینده تام الاختیار منصوب کنید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: من اگر جای وزیر امور خارجه بودم امروز ۱۰ سفیر قدرتمند اقتصاددان در این ۱۰ کشور مستقر می کردم و از رئیس جمهور می‌خواستم نماینده تام الاختیار خود را در این کشورها برای حل مشکلات اقتصادی منصوب کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی رئیس جمهور این حق را دارد که تفویض اختیار کند، باید نماینده تام الاختیار بانک مرکزی، نماینده تام‌الاختیار وزارت اقتصاد و نمایندگان تام الاختیار وزارت نفت و وزارت صنعت در سفارتخانه های این کشورها مستقر شوند.

وی گفت: استقرار نمایندگان تام الاختیار در این سفارتخانه ها به معنای استقرار دولت جمهوری اسلامی ایران در این سفارتخانه هاست که می تواند به راحتی، مسیر کار اقتصادی را باز کند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه در شرایط تحریم ها تجارت ما با دنیا متوقف نشده است، بلکه هزینه‌های ما افزایش یافته است،افزود: هنر دیپلماسی اقتصادی، کاهش هزینه‌های نظام اقتصادی است. کاهش هزینه های اقتصادی نیازمند تدبیر و راهبرد است.

تمام هم و غم«ظریف» حل مشکل برجام با اروپایی ها است

پورابراهیمی تصریح کرد: آقای وزیر امور خارجه تمام هم و غم خود را به حل مشکل برجام با اروپایی ها اختصاص داده است در حالی که همگان امروز متوجه شدند که اروپایی ها به تعهدات خود عمل نمی کنند، اروپایی ها بدتر از آمریکایی ها و آمریکایی ها بدتر از اروپایی ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید با ابزار اقتصادی به جنگ اقتصادی برویم افزود: با مذاکره و نگاه امیدوارانه به دشمن نمی توان در جنگ اقتصادی موفق بود.

وزارت امور خارجه باید وارد عرصه جنگ اقتصادی شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در جنگ اقتصادی نباید به اندازه سر سوزنی نگاه به مذاکره داشته باشیم،گفت: وزارت امور خارجه باید وارد عرصه جنگ اقتصادی شود، جنگ تن به تن، بدین معنا که در کشور شریک اقتصادی وارد شده، اردو بزنیم، بایستیم و کار اقتصادی انجام بدهیم. اما متاسفانه چنین رویه و اقداماتی در وزارت امور خارجه مشاهده نمی کنیم.