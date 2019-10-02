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۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۳

مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه:

بازسازی تمدن نوین اسلامی هدف اصلی سفر اربعین است

بازسازی تمدن نوین اسلامی هدف اصلی سفر اربعین است

تهران – مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر لزوم اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه زائران اربعین گفت: بازسازی تمدن نوین اسلامی هدف اصلی سفر اربعین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، حجت‌الاسلام‌ سید کاظم موسوی متقی ضمن بیان اینکه پرداختن به مسائل فرهنگی یکی از رویکردهای اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه در سفر اربعین محسوب می‌شود، اظهار داشت: بازسازی تمدن نوین اسلامی و معرفت بخشی نسبت به امام حسین (ع) و سیره زندگانی آن حضرت هدف اصلی این سفر معنوی است.

وی با اشاره به اینکه اعزام مبلغ و برپایی نماز جماعت ازجمله طرح‌های فرهنگی این سازمان در موکب‌های اربعین است، افزود: اجرای برنامه‌های روایتگری کودک و نوجوان و نشست‌های فرهنگی و بصیرتی از دیگر برنامه‌های مهم این نهاد است.

خدمت‌رسانی به زائران اربعین در ۱۰ محور

مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت عظیم موقوفات در راستای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) بیان کرد: ستاد اربعین سازمان اوقاف و امور خیریه در ۱۰ محور، خدمت‌رسانی به زائران را برنامه‌ریزی کرده است.

موسوی متقی بابیان اینکه ۳۱ استان کشور در این محورها توزیع‌شده است، تصریح کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه در سامرا شش موکب دارد که مدیریت هر موکب بر عهده ادارات استانی است.

وی با اشاره به استقرار موکب‌های این سازمان در سایر شهرهای مرزی و شهرهای عراق ازجمله نجف و کربلا خاطرنشان کرد: تمام منابعی که در اختیار این نهاد قرار دارد برای کمک به ستاد اربعین بهره‌برداری شده است.

مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان یادآور شد: موکب‌های این سازمان از ۱۰ مهرماه برپا شده و تا پنج روز پس از اربعین خدمت‌رسانی این موکب‌ها ادامه دارد.

کد مطلب 4735465

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