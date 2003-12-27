دانشجويان داوطلب براي امداد رساني به زلزله زدگان ، اعزام مي شوند

رئيس گروه مشاوران جوان شهرداري تهران با اعلام اين مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : شهرداري تهران به منظور کمک به آسيب ديدگان زلزله بم امروز با تشکيل ستاد بحران و با حضور معاونان و مسئولان اين سازمان فعاليت خود را ادامه داد .

وي اضافه کرد : کار امداد رساني به زلزله زد گان بم از سوي شهرداري تهران ديروز با ارسال تجهيزات فني آتش نشاني و خودروهاي سنگين مانند لودر و بيل مکانيکي آغاز شد و امروز بااعزام گروه دوم امداد و نجات و تجهيزات فني بيشتر دنبال مي شود .

وي ادامه داد : مقدار زيادي آذوقه و مواد غذايي از سوي شهرداري تهران آماده شده که در بسته بندي هاي بهداشتي تا بعد از ظهر امروز آماده مي شود و با همکاري دانشجويان اعزامي در شهرستان بم و به خصوص توابع و روستاهاي اطراف که به علت حجم گسترده خسارت در بم ممکن است مورد غفلت قرار بگيرند توزيع مي شود .

وي گفت : گروه مشاوران جوان شهرداري مسئوليت سازماندهي دانشجويان داوطلب و اعزام آنها را به عهده دارد و شهرداري تهران نيز فعاليت خود را براي آماده سازي و ارسال تجهيزات فني ، آب و مواد غذايي دنبال مي کند.