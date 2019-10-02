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۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۳۴

پوتین دخالت مسکو در انتخابات آمریکا را خنده‌دار خواند

پوتین دخالت مسکو در انتخابات آمریکا را خنده‌دار خواند

رئیس‌جمهوری روسیه دخالت مسکو در انتخابات آمریکا را خنده‌دار خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که ادعای مداخله روسیه در انتخابات سال ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا خنده دار است.

رئیس‌جمهوری روسیه در این خصوص گفت که تا کنون مدرکی نیز برای اثبات مداخله روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا تا کنون ارائه نشده است.

این در حالیست که برحی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا پیشتر ادعا کرده بودند که مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ مداخله کرده است؛ ادعائی که روسیه تا کنون تصریح کرده است که واشنگتن تا کنون مدرکی برای آن ارائه نکرده است.

کد مطلب 4735502

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