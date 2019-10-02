به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که ادعای مداخله روسیه در انتخابات سال ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا خنده دار است.
رئیسجمهوری روسیه در این خصوص گفت که تا کنون مدرکی نیز برای اثبات مداخله روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا تا کنون ارائه نشده است.
این در حالیست که برحی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا پیشتر ادعا کرده بودند که مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ مداخله کرده است؛ ادعائی که روسیه تا کنون تصریح کرده است که واشنگتن تا کنون مدرکی برای آن ارائه نکرده است.
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