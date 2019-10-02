به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، حامد سجادی ضمت بیان اینکه بالگردها، خودروهای نجات، آمبولانس و غیره در مرزها برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین به‌کارگیری شده است، اظهار داشت: یگان عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در حوزه پست‌ها، پایگاه‌ها، نیروهای پزشکی وامدادی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی بابیان اینکه جمعیت هلال‌احمر در کمیته امداد و نجات ستاد اربعین در دو بخش برون‌مرزی و درون‌مرزی فعالیت دارد، افزود: گروه‌های عملیاتی در قالب ۲۰۰ نفر نیروی عملیاتی امداد و نجات، هشت دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۴۴ دستگاه آمبولانس در این راستا اعزام می‌شوند.