ایران در راس کشورهای حامی سوریه علیه تروریسم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در گفتگو با المیادین گفت: اگر ترکیه انتخاب کند که همسایه باشد پس توافق اضنه راه حل امنیت مرزهاست. اسکان آوارگان از سوی ترکیه در منطقه امن پاکسازی نژادی است. تضمین امنیت در مرزهای ترکیه با اشغال مناطقی در کشور همسایه ایجاد نمی شود.

وی افزود: بحث استفاده ما از سلاح شیمیایی ادعای کذبی است. ما در سوریه و طبق تایید سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی ما سلاح شیمیایی مان را نابود کرده ایم. پمپئو اولین وزیر خارجه آمریکا نیست که دروغ می گوید و ما دروغ زیادی از وی و قبلی هایش شنیده ایم.

المعلم تاکید کرد: تفاوتی میان نتانیاهو و مخالفانش نیست زیرا سیاست آنها در قبال فلسطین و اعراب یکی است. اسرائیل از حمایت از تروریسم دست برنداشته است. برخی از اعراب از حمایت از تروریسم دست برنداشته اند.

وزیر خارجه سوریه بیان کرد: ایران در راس کشورهایی بود که از سوریه در جنگش علیه تروریسم حمایت کرد. ایران از سوریه حمایت کرد در حالی که برخی برادران عرب به مثابه خنجری در پشت هستند. آمریکا به ادعای مشارکت در جنگ ما علیه تروریسم به سوریه آمد. ایران نیرویی در سوریه ندارد اما برخی مشاورانی دارد که اقدامات برجسته ای در مبارزه باتروریسم انجام می دهند. ایران طمع و چشمداشتی در سوریه ندارد بلکه هماهنگی میان ما بر اساس احترام متقابل است.

المعلم گفت: هر گونه درگیری در منطقه خلیج فارس ویرانگر خواهد بود. ما مخالف جنگ هستیم و نمی خواهیم که آمریکا و اروپا از نزاع در خلیج فارس بهره برداری کنند. راه حل از طریق گفتگو میان کشورهای حوزه خلیج فارس است و منافع آنها مشترک است. از همه طرفها در خلیج فارس می خواهیم که به گفتگو روی آورند. ما حامی هر تلاش سازنده ای برای ممانعت از جنگ هستیم.

وی افزود: انتظار برگزاری اولین جلسه کمیته قانون اساسی در اواخر ماه جاری را داریم.

المعلم تاکید کرد: ارتشهای بیگانه در سوریه آمریکا، انگلیس، فرانسه و ترکیه هستند. ما در راستای ممانعت از دخالت دیگران در امور داخلی سوریه حرکت می کنیم.

وی گفت: تحریم اقتصادی اقداماتی یکجانبه و نامشروع است. تحریم اقتصادی تحمیل شده بر برخی کشورهای منطقه تروریسم اقتصادی است زیرا به ملتها آسیب می زند. راه حل در مقابله با اقدامات غربی و آمریکایی و همکاری کشورهای آسیب دیده برای ایجاد سازوکاری در این زمینه است.

المعلم افزود: لبنان کشوری مستقل است و ما در امور داخلی آن دخالت نمی کنیم. ما به همه آوارگان سوری که مایل به بازگشت به سوریه هستند که برگردند و ما تسهیلات لازم را فراهم می کنیم. غربی هایی که از بازداشت آوارگان بازگشته به سوریه سخن می گویند یک اسم را بیان کنند. ما احدی را بازداشت نکرده ایم بلکه آوارگان را برای بازگشت امن به روستاهای خود تشویق می کنیم و همه نوع تسهیلات لازم فراهم می آوریم.

وزیر خارجه سوریه اعلام کرد: آنکه با آمریکا علیه منافع کشورش همکاری می کند شهروند صالحی نیست و باید مورد محاسبه قرار گیرد. اراضی تحت کنترل نیروهای قسد باید به سیطره دولت سوریه درآید. به برادران کُرد می گویم که به وعده های آمریکا دل نبندید.

وی بیان کرد: ملت سوریه الگویی به دنیا در زمینه مبارزه با تروریسم ارائه داد. ملت سوریه، سوریه را خواهد ساخت و توان آنرا دارد.

المعلم گفت: دیدار با احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب در نیویورک اتفاقی بود.

وی با اشاره به بازگشایی گذرگاه البوکمال افزود: آمریکا همچنان مانع از فعالیت این گذرگاه می شود و بازگشایی آن گام خوبی است.

درباره حملات رژیم صهیونیستی به التنف هم آنرا با هماهنگی آمریکا دانست.

وزیر خارجه سوریه بیان کرد: اگر آمریکایی ها و فرانسوی ها از سوریه نروند ابزار مشروعی وجود دارد که می توانیم آنها را مجبور به خروج کنیم.

درباره معارضان سوری هم گفت: معارض باید ملی باشد نه معارض هتلی.

وی درباره جنگ یمن نیز بر ضرورت توقف جنگ یمن و گفتگو میان گروههای یمنی برای دست یابی به توافق تاکید کرد.