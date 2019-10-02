به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی دادستان تهران در بازدید از پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به لزوم تاسیس و راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی وجود این پلیس را در شرایط فعلی بسیار لازم و ضروری دانست و گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع به پرونده های اقتصادی به صورت ویژه رسیدگی می شود.

وی با اشاره به اینکه در این مجموعه باید به پرونده های شاخص و مهمم رسیدگی شود، بیان داشت: من معتقدم پلیس امنیت اقتصادی از مهمترین و اساسی ترین بخش های تخصصی در ناجا می باشد.

دادستان تهران عنوان داشت: پلیس امنیت اقتصادی پلیسی حرفه ای و تخصصی است و لازم است با توجه به اهمیت موضوع از نیروهای با ظرفیت و کارکشته استفاده شود.