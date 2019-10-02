حضور ۳.۵ میلیون گردشگر داخلی و خارجی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار عصر امروز چهارشنبه در همایش فعالان گردشگری استان در تبریز با بیان اینکه افزایش و بهبود زیرساخت های حوزه گردشگری در استان مهم و ضروری است، گفت: با توجه به اینکه توسعه صنعت گردشگری به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، لذا به دنبال این موضوع شاهد تحول این صنعت و زیرساخت های گردشگری استان بودیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت های گردشگری استان معرفی می شود گفت: معرفی گسترده پتانسیل‌های گردشگری منطقه باعث افزایش گردشگران ورودی به استان شده است.

آبدار با تاکید بر اینکه شاهد بهره برداری ۳ هتل و هتل آپارتمان و ۲۵ واحد بوم گردی طی سال جاری در استان بودیم، افزود: طی شش ماه اول سال جاری آذربایجان شرقی میزبان ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر داخلی و ۲۳۶ هزار گردشگر خارجی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر ۷۹ پروژه با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۳۳۲۹ میلیارد تومان در استان در حال اجراست، که برای ۴۴۸۹ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد. در شش ماه نخست سال جاری شاهد افزایش حجم سرمایه گذاری ها در حوزه گردشگری بوده ایم.

آبدار به افزایش چشمگیر ظرفیت مراکز اقامتی در استان نیز اشاره داشت و گفت: ۱۹۷ اقامتگاه بومگردی ایجاد شده و همچنین ۲۰۰ مسیر طبیعت گردی تعریف شده است.

وی به صادرات ۱۴ میلیون دلاری صنایع دستی از استان نیز خبر داد و گفت: کاوش و مرمت مستمر مجموعه های شاخص تاریخی تبریز نظیر حسن پادشاه و ربع رشیدی از دیگر اقدامات زیرساختی ما طی سال جاری بود.