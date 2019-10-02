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۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۲۲:۰۷

واشنگتن میزبان مذاکرات وزرای خارجه امارات و آمریکا

واشنگتن میزبان مذاکرات وزرای خارجه امارات و آمریکا

وزرای خارجه آمریکا و امارات در واشنگتن با هم دیدار و در ارتباط با تحولات منطقه گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «عبدالله بن زاید آل نهیان»، وزیر امورخارجه امارات و «مایک پمپئو» وزیرخارجه آمریکا در واشنگتن با هم دیدار و گفتگو کردند.

گفته شده تلاش‌ها برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و جهان از مهمترین اهداف دیدار دو طرف بوده است.

همچنین در دیدار وزرای خارجه آمریکا و امارات، همکاری دوجانبه و هماهنگی در تمامی زمینه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و دو طرف درباره آخرین تحولات خاورمیانه، شمال افریقا و نیز مسائل منطقه‌ای و بین المللی رایزنی کردند.

در این دیدار، وزیر خارجه امارات، آمریکا را متحد مهمی برای امارات عنوان کرد و افزود: برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک عملی برای مقابله با چالش های مشترک، خواهان همکاری با واشنگتن می‌باشیم.

سفر وزیر خارجه امارات به آمریکا پس از آن صورت گرفته که کمتر از دو هفته پیش ابوظبی از پیوستن خود به ائتلاف دریایی آمریکا خبر داد. ائتلافی که برخی کشورهای غربی به آن نپیوسته‌اند و کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان نیز از تشکیل ائتلاف دریایی مستقل از آمریکا خبر داده‌اند.

کد مطلب 4735662

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