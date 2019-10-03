پروژه تقاطع غیرهمسطح آزادگان اراک توسط فرمانده کل سپاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر حسین سلامی صبح پنجشنبه در بدو ورود به شهر اراک، با استقبال و همراهی مسئولان استانی در محل اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح آزادگان شهر اراک حضور یافت تا این پروژه بزرگ را به بهره برداری برساند.

براساس این گزارش، مساحت کل این پروژه ۱۸ هکتار و مساحت کارگاهی آن نیز ۱۰.۵ هکتار بوده و پل شماره آن یک به طول ۵۸ متر، پل شماره دو ۷۲ متر، پل شماره سه ۹۴متر، پل شماره چهار ۱۵ متر، پل شماره پنج ۷۵ متر و پل شماره شش به طول ۱۵ متر می باشد.

همچنین در اجرای این پروژه، ۳۰۰ عدد چراغ و ۱۸ عدد تابلو ترافیکی نصب شده و طول هندریل پل ۵۸۰۰ متر می باشد.

کاشت ۱۸۰۰ اصله درخت اطراف پل ها و ایجاد فضای سبز به مساحت ۶ هکتار، بتن ریزی به میزان ۲۳۵۰۰ متر مکعب، ۲۲۰۰ تن آرماتور بندی و ۳۷۷۳۰ مترمربع قالب بندی، خط کشی ۶۰۰۰۰متر برای شش دستگاه پل، ۴۵۰۰۰ تن پخش آسفالت و ۱۰۷۳۷۰ متر مربع خاک ریزی و ۸۸۳۵۰ مترمکعب خاک برداری از دیگر اقدامات انجام شده در این پروژه است.

گفتنی است فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از این برنامه، به منظور حضور و سخنرانی در کنگره ملی نقش امام خمینی(ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی، در مصلای اراک حضور می یابد.