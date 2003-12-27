مهدي سليمي مدير عامل موسسه توسعه سياحتي كيش شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" مهدي سليمي پيش از اين مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و از طريق آن وزارتخانه ماموريت دارد تا نسبت به ايجاد بستري مناسبت جهت احداث شهرک سينمايي ، مرکز آموزش عالي سينما، تمرکز بازار جهاني فيلم ايران و همچنين برپايي جشنواره هاي بين المللي فيلم در جزيره کيش اقدام نمايد.

با توجه به سوابق و تجربيات موثر سليمي در راه اندازي انجمن سينماي جوانان ايران، مرکز اسلامي آموزش فيلمسازي، موسسه رسانه هاي تصويري و همچنين پايه گذاري موسسه سينما شهر و جشنواره هاي فيلم موضوعي در سراسر کشور و حضور چندين ساله وي به عنوان مشاور اجرايي معاونت ايرانگردي و جهانگردي و قائم مقامي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوره هاي پيشين، به نظر مي رسد، انتصاب وي در مسووليت مديرعامل موسسه توسعه سياحتي کيش، ضمن کمک به تحقق برنامه هاي مذکور، موجبات رونق برنامه هاي سياحتي، سينمايي و فرهنگي - هنري را در جزيره کيش به همراه داشته باشد.