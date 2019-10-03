به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر پنجشنبه در کنفرانس خبری پیش از مسابقه شاهین شهرداری بوشهر و فولاد خوزستان از هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور گفت: تیم فولاد از تیم‌های خوب فوتبال کشور است و همواره در فصول مختلف تیم خوبی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در مقابل تیم قوی مثل فولاد باید فولادین بازی کنیم اضافه کرد: تلاش می‌کنیم تا در بازی فردا اولین سه امتیاز خود را در لیگ برتر کسب کنیم و به هواداران هدیه دهیم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر با بیان اینکه امیدواریم فردا شرمنده هوادارانمان نشویم افزود: در بازی مقابل ماشین‌سازی و خوشه طلایی دو بازی متفاوت را داشتیم. در مقابل خوشه طلایی برگشت خوبی به بازی داشتیم و عالی بود.

وی تاکید کرد: با بازیکنان هم‌قسم شده‌ایم که بتوانیم بازی‌های خوبی را ارائه کنیم و با کسب امتیازات لازم تماشاگران را خوشحال کنیم و از شرمندگی آنها در بیاییمو فردا با تمام توان خود بازی خواهیم کرد و با استفاده از بهترین نفراتمان تلاش می‌کنیم نتیجه لازم را بگیریم.

ویسی افزود: برای جذب خالد شفیعی و محمد قاضی با باشگاه صحبت کرده‌ام و با یکی از این بازیکنان صحبت شده است ولی هنوز توافق کامل حاصل نشده است و قاضی با نساجی قرارداد رسمی دارد و کمیته انضباطی باید در مورد او رای دهد.

وی با اشاره به اینکه برای جذب دانیال ماهینی نیز تلاش شده است، افزود: ماهینی بازیکن شهر بوشهر است و از ما پول می‌خواست و ما نتوانستیم تامین کنیم. او دو سال بازی نکرده و جذب او ریسک بزرگی است.

سرمربی تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر اضافه کرد: پیمان شیرزادی دیر به تمرینات اضافه شده است و به خاطر شریاط بدنی در اختیار بدنساز تیم است تا به تیم برسد. بدنساز ما از جمع ما جدا دشه است و به دنبال یک کمک مربی برای کارهای بدنی و فنی هستیم.

وی در ارتباط با اسپانسر این تیم نیز بیان کرد: این مسائل مربوط به باشگاه است ولی امیدواریم تا سه‌شنبه در مورد اسپانسر شاهد خبرهای خوبی باشیم و مردم هم از این اتفاق خوشحال شوند.

ویسی در مورد وضعیت تیم شاهین بوشهر و نتایج این تیم افزود: تیم ما یک نیم‌سکته را زده است و امیدواریم به سکته کامل نرسیم. بوشهری‌ها عاشق فوتبال هستند و حق دارند که تیمشان خوب باشد.

وی با بیان اینکه امیدواریم با برد مقابل فوتبال خاطرات تلخ گذشته فراموش شود اضافه کرد: تیم شاهین بوشهر چه من باشم و چه نباشم در لیگ برتر می‌ماند و مردم نگران نباشند.

سرمربی تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر افزود: یک امتیاز هم مقابل فولاد خوزستان خوب است ولی ما برای سه امتیاز می‌جنگیم و با وجود بازی سختی که داریم به دنبال پیروزی هستیم.