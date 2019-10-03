اطلاعات بیماران مبتلا به ایدز محرمانه است/کمبود دارو نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گویا، در سفر به شهرکرد، اظهار داشت: عفونت HIV و بیماری ایدز از مهم‌ترین بیماری‌هایی است که در سطح کشور توسط نظام سلامت دنبال می‌شود. تاکنون حدود ۳۸ هزار نفر در کشور مبتلا به عفونت ایدز شده اند و در حال حاضر چیزی حدود ۱۵ هزار نفر در کشور تحت مراقبت و درمان قرار دارند.

وی با بیان اینکه افراد مبتلا به HIV ممکن است هر کدام به دلیلی مبتلا به این بیماری شده باشند، ادامه داد: وظیفه نظام سلامت کشور شناسایی، مراقبت و درمان این افراد است. نباید فراموش کنیم که ایدز دیگر یک بیماری کشنده و مرگبار که قبلا از آن نام برده می‌شد نیست بلکه این بیماری کاملا قابل درمان بوده و یک فرد بیمار می‌تواند بدون اینکه عارضه‌ای داشته باشد تا سال‌ها زندگی کند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: همه امکانات و تجهیزات مراقبت و درمان از بیماران ایدز در کشور وجود دارد، این امکانات در چهارمحال و بختیاری و شهرستان‌های تابعه آن نیز موجود است و جای هیچ نگرانی در خصوص کمبود دارو و اقدامات تشخیصی نیست.

گویا تصریح کرد: در بحث بیماری HIV هماهنگی صورت گرفت تا مردم بتوانند به راحتی با مجموعه بهداشت و درمان ارتباط گرفته و از مشاوره ابتدایی، انجام آزمایش و درمان و مراقبت در صورت مثبت بودن آزمایشات استفاده کنند.

وی به محرمانه بودن بیماری ایدز بین فرد و پزشک اشاره و بیان کرد: وظیفه مجموعه نظام سلامت است که در کنار مردم باشد و هرگز اسرار محرمانه بین پزشک و بیمار فاش نخواهد شد. نیروهای بهداشتی امین مردم هستند و در دورافتاده‌ترین نقاط کشور به مردم ارائه خدمت می‌کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت افزود: درمان و مراقبت در بحث بیماری ایدز مدت‌ها است که در کشور انجام می‌شود و هر فردی تمایل دارد و فکر می‌کند در معرض ابتلا به این بیماری قرار داشته، می‌تواند به مراکز درمانی مراجعه کرده تا تحت تشخیص و احیانا درمان قرار گیرد.

گویا تاکید کرد: رسانه‌های بیگانه به هیچ وجه به‌ دنبال طرفداری از مردم نیستند آنها به دنبال ضربه زدن به نظام سلامت و جمهوری اسلامی ایران‌ هستند.