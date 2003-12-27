چه سنگين مي رسد آوار اندوه

شايد تهيه بليت هواپيما براي من که به منظور تهيه گزارش و خبر به بم مي رفتم ، نسبت به کساني که از سرنوشت عزيزان خود در فاجعه بم بي خبر بودند ، کمي غير منطقي و خود خواهانه به نظر مي رسيد .

صبح آدينه پس از انتشار خبر ، فرودگاه مهر آباد مملو از کساني بود که زاري کنان بر سر مي کوبيدند و مي خواستند هر چه سريعتر خود را به بم برسانند . دختر دانشجويي ضجه مي زد : ترا خدا بگذاريد بروم ... مادرم.. . مادرم ... به خدا کسي جز او ندارم.

آن يکي التماس مي کرد : همه خانواده ام را از دست داده ام ... بگذاريد بروم .

هر طور بود بليط سفر فراهم شد و با جمعي از کساني که جز هاله اي از غم سوز و درد بم ، چيزي در چهره شان ديده نمي شد ، سفر آغاز کرديم ، پس از يک پرواز طولاني - شايد به اندازه يک سال و شايد بيشتر - خود را به بم رساندم ، البته بم که نه ... تلي از خاک .

جمعيت هراسان در گوشه و کنار شهر در هم مي لوليد ، هر کس به سويي مي دويد ، جواني بر خاک چنگ مي زد و سراسيمه آوار را پس مي زد و برادر را مي جست . مادري فرياد کنان سراغ فرزند را مي گرفت ...

صداي جرق جرق پنجره هاي چوبي زير آوار هنوز به گوش مي رسيد. ... گوشها يک باره تيز مي شد.... شايد صداي ناله اي به گوش برسد.

آن سو مادري در کنار جسد جگر گوشه اش چنگ بر چهره مي کشيد و او را تا عرش فرياد مي کرد.

آفتاب تند کوير کم کم به غروب دلتنگ جاي مي سپرد. هنوز از نيروهاي امدادگر خبري نيست ... تاريکي شب بر بم چتر گشود اما انگار نه انگار که شب شده بود، بازماندگان هنوز شتابان به هر سو مي دويدند وکمک مي طلبيدند.

گويي از آسمان پر ستاره کوير غم مي باريد. سوز سرماي کوير با مويه مادران فرزند از دست داده و ضجه کودکان يتيم همراه شده بود.صداي ناله مادران تا خود صبح به گوش مي رسيد و جگر مي سوزاند. برخي آسيب ديدگان آخرين نفسهاي زندگي را تجربه مي کردند.

شب بم شبي هولناک بود، اجساد قربانيان هنوز در کوچه ها و خيابانهاي شهر برجاي بود. فقط خدا مي داند عمق فاجعه بم به چه ميزان است؟

براستي دست تقدير چه سرنوشتي براي بم رقم زد ، براي بم و براي همه ايرانيان ؟ چه حکمتي در خشم طبيعت و اين تقدير نهفته است. فقط خدا مي داند .

اينک اين ما هستيم و بم، اين ما هستيم و روستاهاي آوار شده.... اين ما هستيم و سخاوت دستان مهربان هميشگي... اينک چون هميشه ، در زلال رگهاي هموطنانمان ، خون مهرباني جريان مي يابد که با قطره قطره کمکهاي خود دوباره بم را از نو بسازند .

بدون شک در سايه سار درخت مهرباني ، جوانه هاي اميد را در دل خزان زده هموطنان بمي خواهيم روياند و دوباره بم را از نو خواهيم ساخت .

اينک هموطنان داغدار بمي دل به مهرباني همه ما سپرده اند که بم را با نخلستانهاي سرافزازش و ارگ با شکوهش دوباره بسازند . تنها يشان نگذاريم ... مثل هميشه .