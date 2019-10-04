نمایش ۶ انیمیشن بدون کلام برای کودکان ناشنوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بیش از ۱۰۰ کودک ناشنوا، کم‌شنوا و دارای مشکلات حرکتی در نخستین روز از هفته ملی کودک مهمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌شوند و به تماشای فیلم‌های انیمیشن می‌نشینند.

در روز ۱۳ مهر و در نخستین روز هفته ملی کودک به عنوان روز «کودکان با نیازهای ویژه، فرصت‌های برابر» ۶ فیلم انیمیشن منتخب و بدون کلام برای این کودکان به نمایش گذاشته می‌شود.

انیمیشن ۶ دقیقه‌ای «باد دوچرخه‌سوار» به کارگردانی نازنین سبحان‌سربندی، انیمیشن ۱۰ دقیقه‌ای «ماه من ماه» محمد ناصری، انیمیشن ۱۱ دقیقه‌ای «کیمیا» به کارگردانی مهدی خرمیان در کنار انیمیشن ۱۰ دقیقه‌ای «دزد درخت‌ها» به کارگردانی راشین خیریه، انیمیشن ۹ دقیقه‌ای «ای کاش یک برادر داشتم» به کارگردانی ناهید شمس‌دوست و انیمیشن ۵ دقیقه‌ای «راز آن درخت» به کارگردانی معین صمدی در اولین روز هفته ملی کودک به نمایش درمی آید.

این فیلم‌های پویانمایی در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ دقیقه در اولین روز هفته ملی کودک در سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران از ساعت ۱۰ تا ۱۲ اکران می شود.

کانون همچنین با برگزاری کارگاه‌های فرهنگی هنری همچون نقاشی، کاردستی، اریگامی و... و اجرای نمایش‌های محیطی میزبان کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه در این روز است.

برنامه‌های هفته ملی کودک در سال ۱۳۹۸ روزهای ۱۳ تا ۱۹ مهر در تهران و سراسر کشور از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مختلف برگزار می‌شود.