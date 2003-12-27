قيمت واقعي سيمان با عرضه در بورس فلزات تعيين مي شود

کارگزار شرکت ملي فولاد ايران در بورس فلزات تهران در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: چنانچه سيمان در بورس فلزات عرضه شود قيمت واقعي آن تعيين خواهد شد و کارخانه هاي توليد کننده با واقعي شدن قيمت آن ضرر نخواهند کرد.

محمد جعفرکرم پور با اشاره به اينکه قيمت سيمان در حال حاضر بالا نيست افزود: قيمت واقعي سيمان بيشتر از قيمت تعيين شده است.

وي تصريح کرد: واردات و انتقال سيمان و هزينه هاي حمل و نقل آن موجب افزايش قيمت سيمان شده و در اين شرايط احتمال رقابت ناچيز است.

وي با اشاره به عملکرد بورس فلزات تهران گفت: عملکرد بورس فلزات از نظر واسطه ها مطلوب نيست اما از نظر توليد کنندگان و خريداران شفاف است.

کرم پور افزود: قيمت تير آهن به عنوان مهمترين محصول مورد مصرف مردم در بازار 200 تا 300 ريال در هر کيلوکاهش يافته و واحد هاي توليدي با افزايش فروش مواجه شده اند.

وي با استقبال از عرضه محصولات خارجي در بورس فلزات تصريح کرد: در صورت عدم عرضه محصولات خارجي به بورس فلزات بستر لازم براي ايجاد رقابت فراهم نخواهد شد.

به گفته وي، عرضه محصولات خارجي در بورس فلزات بستر لازم براي ايجاد رقابت توليد کنندگان داخلي فراهم و ديوار انحصار را خواهد شکست.

کارگزار شرکت ملي فولاد ايران با اشاره نتايج مثبت فعاليت بورس فلزات افزود: پيش بيني مي شود که در ماههاي آينده با افزايش ميزان عرضه محصولات در بورس قيمتها کاهش يابد.

وي در مورد قيمت فلزات در سال آينده تصريح کرد: با ادامه روند مثبت فعاليت بورس فلزات افزايش قيمت در زمينه محصولات فولاد ، آلومينيوم و مس در اوايل سال آينده نخواهيم داشت.