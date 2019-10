دانشجویان علوم پزشکی تجربه های ارزشمند را به اشتراک می گذارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، جشنواره «اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی» از سوی وزارت بهداشت در روز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال آثار مرتبط با جشنواره ۳۰ آبان ماه سال ۹۸ است.

این جشنواره در راستای استعدادیابی و افزایش شور و نشاط علمی در دانشجویان و ترغیب آنها به توجه به جامعه و افزایش حس اعتماد به نفس آنها در تلاش برای خدمت برتر به مردم برگزار می شود.

موضوع این جشنواره نوع دوستی، پاسخگو بودن به نیازهای جامعه و بر اساس شعر زیبای شاعر گرانقدر سعدی «بنی آدم اعضای یک پیکرند» انتخاب شده است. در این جشنواره فعالیت­ های منتخب دانشجویان در قالب سخنرانی­ های ۱۰ دقیقه ای ارائه خواهد شد.

محورهای این جشنواره شامل ارتقای سلامت ( health promotion)، عدالت (equity)، توجه به مفهوم سلامت و محیط (health and environment)، سلامت یکپارچه ( one health)، توانمندسازی جامعه (community empowerment)، ترجمان دانش به زبان مردم (knowledge translation)، دانشگاه بدون مرز (board less university )، مشارکت در برنامه های کاهش آسیب (harm reduction) است.

معیارهای ارزیابی نهایی عبارت است از: میزان مشارکت فعال دانشجویان، میزان نوآوری و خلاقیت در خدمت ارایه شده، میزان تاثیرگذاری و اثربخشی خدمت ارایه شده، جمعیتی که از خدمت مذکور بهره­ مند شده­ اند، علمی بودن و مبتنی بر شواهد قابل دفاع و رعایت دقیق اصول اخلاقی در شیوه ارایه خدمت.

تمام دانشجویان در هر مقطع و رشته می­ توانند به شکل ساده و در قالب فایل صوتی/ تصویری ۳ تا ۵ دقیقه­ ای خدمتی را که انجام داده­ اند به دبیرخانه استعدادهای درخشان و امور نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه کنند.

با توجه به اینکه این جشنواره در صدد استعدادیابی است بنابراین لازم نیست دانشجویان شرکت کننده لزوماً عضو دبیرخانه استعدادهای درخشان باشند.