عملیات «نصر من الله» موجب تغییر معادلات و شکست نقشه سعودی شد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی تأکید کرد: عملیات «نصر من الله» در نجران بزرگترین عملیات از آغاز تجاوز سعودی به یمن محسوب می شود. این عملیات در ۲۵ آگوست (۲۴ مرداد ماه) آغاز شد.

بر اساس این گزارش، وی گفت: این عملیات پس رصد دقیق چند ماهه و عملیات اطلاعاتی طولانی انجام شد و طی آن نیروهای دشمن به کمین های ارتش یمن کشانده شدند. در این عملیات، نیروهای دشمن سعودی و همچنین افراد فریب خورده توسط آن به دام نیروهای یمنی افتادند.

وی همچنین اظهار داشت: یگان پهپادی بیش از ۲۰ عملیات انجام داده که هدف یکی از آنها هدف نظامی حساسی در ریاض بوده است. مساحت جغرافیایی آزادشده در طول این عملیات به ۳۵۰ کیلومتر مربع می رسد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اظهار داشت: طبق اطلاعات ما مجموع خسارت های وارد شده به متجاوزان در مجموع از ۵۰۰ کشته و زخمی نیز فراتر می رود. بیش از ۲۰۰۰ نفر از نیروهای دشمن سعودی تنها در مرحله اول عملیات به اسارات نیروهای یمنی درآمدند. در این عملیات اعضای تیپ «الفتح» در نجران به طور کامل تسلیم ارتش یمن شدند.

بر همین اساس خبرنگار مهر با «عبدالعزیز البکیر» وزیر مشاور در دولت نجات ملی یمن گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می‌گذرد.

*تحلیل شما از عملیات اخیر یمنی ها موسوم به «نصر من الله» و اهمیت آن به علاوه دستاوردها و توانمندی های ارتش و کمیته های مردمی یمن در برابر سعودی ها چیست؟

درباره عملیات نصر من الله باید بگویم که سعودی ها به دلیل ناتوانی یا کمبود تجهیزات و نیروهایشان شکست نخورده اند بلکه علت شکست آنها ضعف موضع و فقدان عدالت مسأله و غلط بودن موضعشان است.

از سوی دیگر ما در وضعیت کمبود یاران و ضعف امکانات در موضع حق طلبانه بودیم. این علت اصلی بود که ما در موضعی الهی قرار گرفتیم و موازنه ها را منقلب کرد و معادلات را تغییر داد. علاوه بر آن تمامی نقشه ها و محاسبات و توطئه های سعودی ها را به شکست کشاند.

*پیروزی های اخیر نیروهای یمنی در برابر سعودی ها مثل هدف قرار دادن تاسیسات آرامکو و عملیات نصر من الله تا چه میزان منجر به توقف تجاوز سعودی ها خواهد شد؟

به ارتش و کمیته های مردمی که ایستادگی کرد، درود می فرستیم و با مقاومت خودشان تمام محاسبات شرق و غرب و منطقه و عربی را شکست دادند. این دستاورد امروز محقق شده و همچنان دستاوردها و پیروزی های بزرگ و گسترده ای در میدان کسب می کند که موجب شگفتی جهان شده و سیاست ها را تغییر داده و معادلات جدیدی را ترسیم کرده است که هیچ کسی فراتر از آن نمی تواند برود. مهم تر اینکه همه اینها به دلیل همبستگی ملت و ارتش و رهبری حکیمانه است.

*چرا سعودی ها با وجود شکست های متوالی در برابر یمنی ها باز هم به آتش بس و پایان تجاوزشان راضی نمی شوند؟

پیشنهاد المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن و سخنان ولیعهد سعودی در این باره امیدبخش است و گامی شجاع در راه صلح مجدد برای همگان محسوب می شود.

مهم این است که تلاش ها برای تبلور تمایل به صلح مشترک به گام های عملی تبدیل شود که این مثبت نگری را رشد دهد و دو ملت برادر و منطقه و همگان از خطرات اضافی به دور باشند.

*علت متهم کردن ایران در دخالت در حمله یمنی ها به آرامکو از یکسو و تضعیف توان نظامی نیروهای مسلح یمن توسط رسانه های سعودی از سوی دیگر چیست؟

ایران در نبرد ما با ائتلاف متجاوز هیچ حضوری ندارد و نسبت به تسلیحات و پهپادهای ارتش و کمیته های مردمی یمن باید بگویم که از چندین راه تهیه شده است؛ نخست اینکه تسلیحات قدیمی در داخل توسعه یافته است. دوم اینکه تسلیحات توسعه یافته در داخل یمن تولید و ساخته شده است. سوم اینکه تسلیحات جدید و توسعه یافته ای که از مزدوران متجاوز و افساران و سربازان ارتش سعودی و انبارهای آنها هنگام حملات به مواضع و اردوگاه هایشان، غنیمت گرفته شده است. عملیات اخیر به نام «نصر من الله» نیز گواهی بر این موضوع است.

سخن پایانی را خطاب به کشورهای متجاوز می گویم: قطعا اگر طی روزهای اندک آینده، به ۴ پیشنهاد و طرح پیشنهادی یمن پاسخ مثبت ندهند، بلاشک درهای جهنم را به روی خودشان خواهند گشود.