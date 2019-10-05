دفاع مقدس تابناک ترین دوران انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح که در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: هفته نیروی انتظامی یادآور تلاش همه جانبه ماموران پرتلاش، متعهد، امانتدار و هوشمند در خدمت صادقانه به مردم است و همزمانی با هفته دفاع مقدس فرصتی برای تامل در خدمات انجام شده نیروهای مسلح است.

وی افزود: در دفاع مقدس واژه های عشق، عبودیت، ولایتمداری و شجاعت به عینیت رسید و نیروهای مسلح با ایثار و شجاعت و شهادت از شرف و حیثیت کشور دفاع کردند.

امیری بیان کرد: انقلاب اسلامی در ابتدای پیروزی خود با هجمه صدام و حامیان غربی روبرو شد که می خواستند نظام را ساقط کنند اما به لطف الهی و رشادت توانستیم در مقابل مشارکت ۳۶ کشور بایستیم و به پیروزی برسیم.

وی تصریح کرد: زرادخانه ها و کارخانه های تولید مواد شیمیایی غربی ها در اختیار صدام بود تا جمهوری اسلامی را نابود کنند و از تجهیزات ماهواره ای برای رد یابی و دادن اطلاعات به دشمن استفاده کردند اما به هدف نرسیدند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: هشت سال دفاع مقدس را اداره کردیم و با پایبندی به اصول و موازین اخلاقی با مقاومت خانواده شهدا و رزم بی امان نیروهای مسلح از این جنگ سرافراز بیرون آمدیم.

وی یادآور شد: نیروهای مسلح و مردم در کمال مظلومیت با اتکا به خدا و ایثار و رشادت بر سلاح های نظامی پیروز شدند و افتخار آفریدند و تابناک ترین مقاطع تاریخی را در تقویم انقلاب رقم زدند که باید این افتخارات به نسل های آینده بازگو شود.

امیری تصریح کرد: تقدیم ۱۳ هزار شهید توسط نیروی انتظامی بیانگر تعهد این نیروست و امروز هم در امنیت کشور نقش بی بدیلی دارند. که قدردان انها هستیم.

وی بیان کرد: امنیت یک فرآیند است که پایداری آن اهمیت دو چندان دارد و پلیس با نگاه جامعه محور در توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی نقش آفرین است و ملاطفت و مهربانی و اخلاق مداری پلیس کشور ایران در جهان بی نظیر است.

امیری با بیان اینکه قانون مداری توسط پلیس یک افتخار و نقشه راه برای نیروهای مسلح است، گفت: کشوری می تواند در برابر دشمنان پیروز شود که دارای امنیت پایدار باشد و وفاق و مدارا و اعتماد بین مردم و مسئولانش درحد بالایی باشد.

امیری اظهار داشت: نیروی انتظامی استان قزوین از فرماندهی دانشمند و توانمند برخوردار است که توانسته در افزایش امنیت پایدار استان موفق عمل کند.

در ادامه نیروهای مسلح مستقر در ستاد از مقابل جایگاه رژه رفتند.