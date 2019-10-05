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۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۸:۳۵

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

دفاع مقدس تابناک ترین دوران انقلاب اسلامی است

دفاع مقدس تابناک ترین دوران انقلاب اسلامی است

قزوین- معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دفاع مقدس تابناک ترین دوران تاریخ انقلاب اسلامی است که باید دستاوردهای آن به نسل کنونی و آیندگان منتقل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح که در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: هفته نیروی انتظامی یادآور تلاش همه جانبه ماموران پرتلاش، متعهد، امانتدار و هوشمند در خدمت صادقانه به مردم است و همزمانی با هفته دفاع مقدس فرصتی برای تامل در خدمات انجام شده نیروهای مسلح است.

وی افزود: در دفاع مقدس واژه های عشق،  عبودیت،  ولایتمداری و شجاعت به عینیت رسید و نیروهای مسلح با ایثار و شجاعت و شهادت از شرف و حیثیت کشور دفاع کردند.

امیری بیان کرد: انقلاب اسلامی در ابتدای پیروزی خود با هجمه صدام و حامیان غربی روبرو شد که می خواستند نظام را ساقط کنند اما به لطف الهی و رشادت توانستیم در مقابل مشارکت ۳۶ کشور بایستیم و به پیروزی برسیم.

وی تصریح کرد: زرادخانه ها و کارخانه های تولید مواد شیمیایی غربی ها در اختیار صدام بود تا جمهوری اسلامی را نابود کنند و از تجهیزات ماهواره ای برای رد یابی و دادن اطلاعات به دشمن استفاده کردند اما به هدف نرسیدند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: هشت سال دفاع مقدس را اداره کردیم و با پایبندی به اصول و موازین اخلاقی با مقاومت خانواده شهدا و رزم بی امان نیروهای مسلح از این جنگ سرافراز بیرون آمدیم.

وی یادآور شد: نیروهای مسلح و مردم در کمال مظلومیت با اتکا به خدا و ایثار و رشادت بر سلاح های نظامی پیروز شدند و افتخار آفریدند و تابناک ترین مقاطع تاریخی را در تقویم انقلاب رقم زدند که باید این افتخارات به نسل های آینده بازگو شود.

امیری تصریح کرد: تقدیم ۱۳ هزار شهید توسط نیروی انتظامی بیانگر تعهد این نیروست و امروز هم در امنیت کشور نقش بی بدیلی دارند. که قدردان انها هستیم.

وی بیان کرد: امنیت یک فرآیند است که پایداری آن اهمیت دو چندان دارد و پلیس با نگاه جامعه محور در توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی نقش آفرین است و ملاطفت و مهربانی و اخلاق مداری پلیس کشور ایران در جهان بی نظیر است.

امیری با بیان اینکه قانون مداری توسط پلیس یک افتخار و نقشه راه برای نیروهای مسلح است،  گفت: کشوری می تواند در برابر دشمنان پیروز شود که دارای امنیت پایدار باشد و وفاق و مدارا و اعتماد بین مردم و مسئولانش درحد بالایی باشد.

امیری اظهار داشت: نیروی انتظامی استان قزوین از فرماندهی دانشمند و توانمند برخوردار است که توانسته در افزایش امنیت پایدار استان موفق عمل کند.

در ادامه نیروهای مسلح مستقر در ستاد از مقابل جایگاه رژه رفتند.

کد مطلب 4736912

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