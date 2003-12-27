مذاكرات ايران و پاكستان براي صدور گاز وارد مرحله جديد مي شود

يک مقام آگاه در وزارت نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: دراين مذاکرات دو گروه نتايج بررسي هاي خود را درباره جنبه هاي مختلف صادرات گاز ايران به پاکستان اعلام خواهند کرد.

وي اضافه کرد: پاکستان با کشف حوزه گازي زمزم ، خريد گاز از ايران را به تعويق انداخته بود اما در اين اجلاس ايران در مورد صادرات گاز از دو راه با پاکستان مذاکره خواهد کرد.

وي با بيان اينکه ايران درحال احداث خطي براي انتقال گاز از پارس جنوبي به استان سيستان و بلوچستان است افزود: در صورت به نتيجه رسيدن اين مذاکرات براي صدور گاز به پاکستان ، قطر اين خطوط انتقال افزايش مي يابد.

