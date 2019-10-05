ترکیب تیم ملی ووشو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات به میزبانی چین و در طی روزهایی۲۷ مهر تا دوم آبان ماه در شهر شانگهای برگزار خواهد شد. برهمین اساس فدراسیون ووشو اسامی تیم ملی کشورمان را در دو بخش ساندا و تالو اعلام کرد.

طبق اعلام حسین اجاقی سرمربی تیم ملی مردان کشورمان این تیم با ترکیب عرفان آهنگریان در وزن ۶۵ کیلوگرم، محسن محمدسیفی دروزن ۷۰ کیلوگرم، ‌یوسف صبری در وزن ۷۵ کیلوگرم، علی خورشیدی دروزن ۸۰ کیلوگرم و میلاد عارفی‌مقام در وزن ۸۵ کیلوگرم به میدان می رود. علی دهقان نیز مربی تیم ملی خواهد بود.

فرشاد عربی، نوید مکوندی، امیرمحمد رضایی، و در تالو انفرادی سیدمحمدحسینی، مصطفی حسن‌زاده و محمدعلی مجیری عضویت خواهند داشت.

در ساندای زنان و در وزن ۶۵ کیلوگرم: الهه منصوریان، در ۷۰ کیلوگرم ‌شهربانو منصوریان و در وزن ۷۵ کیلوگرم‌ مریم هاشمی با هدایت راضیه طهماسبی مبارزه می کنند و در تالو انفرادی زنان زهرا کیانی و هانیه رجبی با مربیگری محبوبه کریمی به روی تالو فیلد می روند.

تیم ملی ووشو ۲۴ مهرماه راهی چین می شود.