  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷

برای حضور در رقابتهای جهانی؛

ترکیب تیم ملی ووشو اعلام شد

ترکیب تیم ملی ووشو اعلام شد

فدراسیون ووشو اسامی ووشوکاران اعزامی به پانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات به میزبانی چین و در طی روزهایی۲۷ مهر تا دوم آبان ماه در شهر شانگهای برگزار خواهد شد. برهمین اساس فدراسیون ووشو اسامی تیم ملی کشورمان را در دو بخش ساندا و تالو اعلام کرد. 

طبق اعلام حسین اجاقی سرمربی تیم ملی مردان کشورمان این تیم با ترکیب عرفان آهنگریان در وزن ۶۵ کیلوگرم، محسن محمدسیفی دروزن ۷۰ کیلوگرم،  ‌یوسف صبری در وزن ۷۵ کیلوگرم، علی خورشیدی دروزن ۸۰ کیلوگرم و میلاد عارفی‌مقام در وزن ۸۵ کیلوگرم به میدان می رود. علی دهقان نیز مربی تیم ملی خواهد بود. 

فرشاد عربی، نوید مکوندی، امیرمحمد رضایی، و در تالو انفرادی سیدمحمدحسینی، مصطفی حسن‌زاده و محمدعلی مجیری عضویت خواهند داشت.

در ساندای زنان و در وزن ۶۵ کیلوگرم: الهه منصوریان، در ۷۰ کیلوگرم ‌شهربانو منصوریان و در وزن ۷۵ کیلوگرم‌ مریم هاشمی با هدایت راضیه طهماسبی مبارزه می کنند و در تالو انفرادی زنان زهرا کیانی و هانیه رجبی با مربیگری محبوبه کریمی به روی تالو فیلد می روند. 

تیم ملی ووشو ۲۴ مهرماه راهی چین می شود. 

کد مطلب 4737205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها