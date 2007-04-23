تغییر مقررات فدراسیون به ضرر برخی تیمهاست / شرایط قهرمانی را نداریم

خاتون آبادی سرپرست تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم پتروشیمی تبریز بعد از چند سال نایب قهرمانی و سومی در مسابقات دوره های گذشته لیگ ، موفق شدیم در سال 85 عنوان قهرمانی را با اقتدار بدست آورد اما امسال شرایط ما فرق کرده است.

وی افزود: متاسفانه تیم ما امسال چند بازیکن خوب را چون قادر میزبانی، حسین ناطقی و حسین عسگری را از دست داده ایم و شاید به همین خاطر برنامه ریزی ما برای حضور درلیگ کشور درست از آب در نیامد و در مرحله اول سوم شدیم.

خاتون آبادی اظهار کرد: ما ورزشکاران خوبی را در ترکیب تیم داریم اما تمامی آنها جوان هستند و نیاز به سرمایه گذاری دارند. با این حساب فقط می توان گفت که باید چشم خود را روی قهرمانی بست و تنها به نتیجه معمول اکتفا کرد. متاسفانه درکنار این مشکل تغییر قوانین فدراسیون هم یکی دیگر از مشکلات تیم ما و تیمهای کوچک تر است.

مسئول تیم پتروشیمی تبریز تصریح کرد: طبق قوانین جدید فدراسیون، از امسال هر تیم به جای هشت نفر تنها مجوز اعزام 5 نفر را به مسابقات دارد در کنار آن از بین این 5 نفر تنها امتیاز سه نفر محاسبه می شود که همین موضوع می تواند سرنوشت تیمها را عوض کند چون در هر مسابقه ای افت و خیز وجود دارد و تیمها باید تنها روی ورزشکاران نخبه خود سرمایه گذاری کنند و امکان اینکه برخی از دوچرخه سواران نوپا کنار گذاشته شوند بسیار است.

وی با بیان اینکه تیم ما برای انجام تمرینات پیست جایی را ندارد گفت: متاسفانه فدراسیون برای امسال رقابتهای پیست را هم جزء مسابقات لیگ محسوب کرده و این در حالی است که نه تنها تیم ما بلکه بسیاری از تیمهای استانی فاقد امکانات دوچرخه سواری پیست و حتی دوچرخه هستند و از آمادگی کافی برای حضور در این دیدارها برخوردار نیستند. شاید بهتر بود فدراسیون این دیدارها را دراواخر سال برگزار می کرد تا تیمها در فرصت زمانی کافی امکانات خود را مهیا و برای تمرین به تهران بیایند.