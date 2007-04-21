کتایون حسین نژاد، مسئول ارتباطات کمیته صلیب سرخ در کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین مراحل پیگیری مسایل مربوط به گروگان های اربیل، اظهار داشت: پس از انجام نخستین دیدار نمایندگان صلیب سرخ با این دیپلمات های ایرانی، هنوز موفق به انجام دیدار دیگری با این افراد نشده ایم.

وی با اشاره به دیدار اخیر خانواده های این دیپلمات ها با رئیس دفتر نمایندگی صلیب سرخ در تهران، افزود: در جریان این دیدار خانواده های دیپلمات های ایرانی، تقضاضای بازدید با عزیزان شان را از صلیب سرخ مطرح کردند و ما نیز درجهت پیگیری درخواست این خانواده ها، اخیرا درخواستی را برای این منظور به دولت آمریکا ارسال کرده ایم.

مسئول ارتباطات کمیته صلیب سرخ در کشورمان با ابراز امیدواری نسبت به انجام این دیدار، گفت: با توجه به اینکه صلیب سرخ در موارد مشابه بسیاری موفق به برقراری چنین ملاقات هایی شده است، فکر می کنم اگر مشکلات سیاسی مانع نشوند، انشاء الله این دیدار در آینده انجام خواهد شد.