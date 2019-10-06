شناسایی رژیم غذایی پیشگیری از آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه راش شیکاگو رژیم غذایی موسوم به MIND را طراحی کرده اند که مخفف «مداخله رژیم غذایی مدیترانه ای-DASH در تاخیر فساد عصبی» است.

رژیم غذایی MIND تلفیقی از دو رژیم غذایی دوستدار قلب است که هر دو در کاهش خطر فشارخون بالا، دیابت، حمله قلبی و سکته تاثیر دارند.

محققان در مطالعات اولیه دریافتند رژیم غذایی MIND موجب کاهش ۵۳ درصدی بیماری آلزایمر در شرکت کنندگانی شد که به شدت در معرض ابتلا به این بیماری بودند.

مطالعات نشان داد هر چقدر شروع پیروی از این رژیم غذایی زودتر باشد، ریسک ابتلا به آلزایمر کمتر خواهد بود.

طبق این رژیم غذایی خوردن سبزیجات پهن برگ، مغزیجات آجیلی، بلوبری یا توت فرنگی، لوبیا، غلات کامل، ماهی، مرغ و روغن زیتون توصیه می شود.

در این رژیم غذایی محدود کردن مصرف گوشت قرمز، کره و مارگارین کمتر از یک قاشق چایخوری در روز، پنیر، شیرینی جات، موادغذایی سرخ شده یا فست فود به میزان یک وعده در کل هفته وجود دارد.

طریقه رژیم غذایی MIND بدین شیوه است:

- مصرف حداقل سه وعده غلات کامل، سالاد و یک نوع سبزی دیگر در روز.

- خوردن مغزیجات آجیلی به عنوان میان وعده در اکثر روزها.

- لوبیا یک روز درمیان.

- مرغ و انواع توت ها حداقل دو بار در هفته.

- ماهی حداقل یک بار در هفته.