به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شوراهای صنفی دانشجویان به خصوص شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت ایران در آخرین دیداری که با مسئولین حوزه دانشجویی وزارت علوم داشته اند اعتراض دانشجویان مشروطی در خصوص تبعیضی که حتی در اعطای وام های دانشجویی میان آنها و دانشجویان غیر مشروطی صورت می گیرد را منعکس کرده اند.

امین مرادمند - فعال صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "شاید وزارت علوم با این مصوبات خود که بر اساس آن وام دانشجویان مشروطی را نصف پرداخت می کند، بخواهد از وام به عنوان ابزار تنبیهی استفاده کند یا به عنوان ابزاری تشویقی به این مصوبات نگاه می کند تا دانشجویانی که سابقه مشروطی دارند، تلاش خود را بیشتر کنند و دیگر مشروط نشوند. اما مسئولین وزارت علوم هیچ گاه توجه نکردند که ممکن است علت بسیاری از مشروطی های دانشجویی به دلیل تنگناهای مالی دانشجویان باشد."

مهرداد فولادی نژاد در جمع دانشجویان فعال صنفی اینگونه پاسخ داد: "صندوق رفاه دانشجویان مصوباتی دارد که مصوب هیئت امنای صندوق است. در مورد وام های دانشجویان مشروطی مصوبه جدیدی در دولت جدید نداشتیم. اگر شوراهای صنفی پیشنهادی دارند صندوق استقبال می کند و رسیدگی می کند."

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: "مصوباتی که در خصوص وام های دانشجویان مشروطی وجود دارد مربوط به مصوبات دولت قبلی است و ربطی به دولت جدید ندارد."