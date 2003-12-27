اساتيد موسيقي سنتي ايران با مردم زلزله زده همدردي مي كنند

"سعيد ثابت" آهنگساز و نوازنده سنتور، در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، با تسليت به مردم ايران به مناسبت حادثه ملي بم، در مورد اين کنسرت گفت: آخرهمين هفته به اتفاق استاد "محمد اسماعيلي" نوازنده تنبک، به نفع مردم زلزله زده استان کرمان در کاخ سعدآباد به اجراي قطعات مي پردازيم.

وي ادامه داد: در اين برنامه قطعاتي از استاد پايور را در" آواز اصفهان" و" ابوعطا" اجرا خواهيم کرد، چون قطعات استاد از آن دست قطعاتي است که همچون خود زلزله ، انسان را به تفکر وا مي دارد.

وي در پايان ادامه داد: با بسياري از اساتيد ديگر نيز صحبت هايي براي برگزاري کنسرت داشته ام ، که برنامه آنها را متعاقبا اعلام خواهم کرد.