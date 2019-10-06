به گزارش خبرگزاری مهر، اورجعلی علیزاده در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از این تعداد ۳۳۰ دستگاه اتوبوس مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شرکت های حمل و نقل مسافربری هستند.

وی با اشاره به آمادگی این اداره کل برای ارایه خدمات به زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: با توجه به اینکه پیک (اوج) سفر زائران از ۲۴ تا ۲۹ مهر و زمان بازگشت آنان است بنابراین باید زمان رفت و برگشت سفر خود را مدیریت کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۴۰ راهدارخانه بین راهی و ۴۲ مجتمع خدماتی بین راهی در صورت نیاز آماده پذیرایی از زائران اربعین حسینی است، گفت: ۴۲ گروه گشت راهداری نیز به صورت شبانه روزی در راه های رفت و برگشت زائران فعالیت می کنند.

علیزاده، ادامه داد: اقدامات لازم برای ارتقای کیفیت و ایمنی جاده های مسیر حرکت کاروان زائران در استان در حال انجام است و بازدید از اتوبوس های حمل کننده آنان از نظر فنی و ایمنی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به کنترل حمل و نقل برای ایمنی سفر زائران اربعین یادآوری کرد: تلفن های ۱۰۰۰۰۰۲۶ و ۱۴۱ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سئوالات مردم است.