آمریکا علیه امنیت غذایی ایران محدودیت هایی اعمال کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور صبح یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد جنگ امنیت غذایی که علیه کشور به راه افتاده است، با بیان اینکه اینکه آمریکایی ها می گویند تحریمها شامل مواد دارویی و غذایی نمیشود کذب محض است، تصریح کرد: وقتی نمیتوانیم ارز جابجا کنیم یعنی نمیتوانیم واکسن و داروهای لازم دیگر را وارد کنیم و امنیت غذایی ما مورد تهدید قرار میگیرد که با فعالیتهای اخیر خود این تحریم ها را بیاثر کردیم.
رفیعی پور عنوان کرد: روز ۱۴ مهر روز ملی دامپزشکی را تبریک میگویم، ما جمعیتی حدود ۴۰ هزارنفری در ۳۲ اداره کل سراسر کشور هستیم.
وی افزود: طی سال گذشته با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال رونق تولید معرفی کردند و بیش از یک سال است در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، اقداماتی که در یک سال گذشته انجام دادیم به رونق تولید رسیدهایم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: سال ۹۷ و شش ماه اول سال ۹۸ در کاهش بیماری استراتژیک دامی و بیماریهای مشترک بین دام و انسان بسیار موفق بودیم و این کمک به تولید داخلی است.
رفیعی پور عنوان کرد: با کنترل بیماریهای حاد دامی بین ۳۵ تا ۷۵ درصد کاهش بیماریها را داشتیم و این مسئله موجب کاهش هزینههای تولید برای تولیدکنندههای داخلی داشت بهگونهای که تولیدات دامی کشور به بیش از ۱۵ میلیون تن رسید.
وی خاطرنشان کرد: برای تولیدات دامی نیاز به نهادینه هایی داریم که بسیار اهمیت دارد و باوجوداینکه در شرایط تحریم بودیم اما همیشه تا شش ماه جلوتر نیاز کشور را تأمین میکنیم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: سازمان دامپزشکی در ۳ حوزه بهداشتی و کنترل بیماریها دام و طیور، نظارت بر فرآوردههای تولیدی و وارداتی دامی از مزرعه تا سفره مردم، تشخیص سلامت فرآوردههای دامی در آزمایشگاهها فعالیت دارد.
رفیعی پور اضافه کرد: سازمان دامپزشکی به بیش از ۴۰۰ هزار مرکز از حوزه تولید، توزیع، نگهداری و عرضه برای تضمین امنیت مردم از بیماریهای دامی خدمات ارائه میدهد.
وی بیان کرد: ما به مردم داخل و خارج بهعنوان مصرفکننده تضمین کیفیت محصولات دامی و طیور را میدهیم و ۳ میلیون تن محصولات مختلف صادراتی داریم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: ما در شرایط تحریم توانستهایم حتی موفقتر از شرایط تحریم باشیم و با امید به آینده نیات شوم دشمنان در ایجاد جنگ اقتصادی را بیاثر کنیم.
رفیعی پور افزود: طرح ملی ارتقا کیفی گوشت و مرغ امروز در ۱۴ استان کشور افتتاح میشود و تلاش داریم محصولی باکیفیت برای صادر به کشورهای اروپایی و اوراسیایی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: لبنیات و برخی اقلام مختلف فرآوردههای دامی بهتمامی قارههای دنیا صادر میشود، با این طرح جدید حدود ۳۸ کشتارگاه در کشور آماده تولید گوشت مرغ را با کیفیت A و A+ هستند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور عنوان کرد: هرمزگان از استانهای پاک کشور حساب میشود، امسال برای اولین بار با کشور چین پروتکلی امضا کردیم که صادرات میگو در لیست مجاز به صادرات به چین رفت.
رفیعی پور افزود: بیماری لکه سفید میگو بیش از یک دهه است که مهمان مزارع کشور است و خسارت میزند، باید کاری کنیم که در کنار حضور این ویروس فعالیت کنیم، این ویروس برای بروز کردن نیاز به تنش دمایی و شوری دارد که اگر این دو تنش کمتر از حد استاندارد باشد ویروس فعال میشود و با اقدامات بهداشتی و مدیریت این تنشها میتوان از فعال شدن این ویروس جلوگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: تحریم رسماً توسط دولت آمریکا اعمالشده و اعلام اینکه تحریمها شامل مواد دارویی و غذایی نمیشود کذب محض است، وقتی نمیتوانیم ارز جابجا کنیم یعنی نمیتوانیم واکسن و داروهای لازم دیگر را وارد کنیم و امنیت غذایی ما مورد تهدید قرار میگیرد که با فعالیتهای اخیر خود این تهدید را بیاثر کردیم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور عنوان کرد: دستورالعملهای جدید در حوزه قاچاق بهگونهای است که شرایط را برای قاچاقچیان سخت و هزینه قاچاق را زیاد کرده است، در حوزه فرآوردههای خام دامی قاچاقی صورت نمیگیرد.
رفیعی پور تصریح کرد: خوشبختانه در طی سالهای گذشته داروهای دام و طیور بیش از ۹۷ درصد در کشور تولید میشود، در حوزه واکسن دامی نیز بیش از ۹۶ درصد در کشور تولید میشود اما در حوزه طیور متأسفانه حداکثر ۳۰ درصد تولید داخلی داریم و این موضوع از مواردی است که بابت آن در یک سال تحریم سختیهای بسیاری کشیدیم که تلاش داریم در آیندهای نزدیک به درصد بالاتری از تولید برسیم.
وی اضافه کرد: شرایط قرنطینه هرمزگان به دلیل واردات صدها هزار تن محصول مطلوب است که اگر اینطور نبود با طغیان بیماریها مواجه میشدیم اما حتماً نیاز به پیشرفت بیشتری دارد که برای ارتقای آن تلاش بیشتری خواهیم کرد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: وقتی آبشیرینکنی تعبیه میشود تمامی استعلامات کامل گرفته میشود و از این بابت جای نگرانی نیست.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز در این نشست اظهار کرد: قریب ۶ هزار مرکز درمانی دامپزشکی، ۳۰۰ واحد آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی، هزار مرکز واکسیناسیون دام، دو هزار واحد داروخانه دامی در کشور داریم و ۷ هزار نفر بهعنوان مسئولین بهداشتی بر این مراکز نظارت میکنند.
محمدرضا صفری افزود: ممکن است مرغ تولیدشده خط دو در طرح ملی ارتقا کیفی گوشت و مرغ که امروز در ۱۴ استان کشور افتتاح میشود ممکن است قدری گرانتر از مرغ معمولی باشد.
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