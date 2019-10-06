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۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷

با برگزاری هشت دیدار؛

لیگ برتر تکواندو فردا آغاز می شود

لیگ برتر تکواندو فردا آغاز می شود

فصل جدید رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور با برگزاری هشت دیدار از هفته‌های اول و دوم در خانه تکواندو آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با عنوان جام خلیج فارس یادواره شهید «عبدالکریم کجبافی» فردا دوشنبه ۱۵ مهرماه به میزبانی فدراسیون تکواندو و در خانه تکواندو آغاز می شود.

در هفته نخست کن به مصاف فرمانیه می رود، دانشگاه آزاد اسلامی نایب قهرمان دوره قبل با پالایش نفت آبادان دیدار می کند و در سومین مبارزه شهرداری ورامین قهرمان فصل قبل به مصاف یزدان می رود. در ادامه شاگردان سلطانی در پاس قوامین برابر کانون مهاجر می ایستند و صنعت مس کرمان نیز در این هفته استراحت دارد.

در هفته دوم کن با پالایش نفت آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی با کانون تکواندوکاران مهاجر، پاس قوامین با مس کرمان، یزدان با فرمانیه مبارزه می کنند. شهرداری ورامین در این هفته با قرعه استراحت رو به رو است.

کد مطلب 4738131

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