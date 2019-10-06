مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزارش مهر، علی صالحی اعلام کرد: در پی دستور ریاست محترم قوه قضاییه در سفر به هرمزگان ، با گذشت کمتر از یک روز مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در بندرعباس راه اندازی شد.

وی یادآور شد : حضرت آیت‌الله رئیسی در جریان سفر به استان هرمزگان با تأکید بر استفاده از نظر متخصصان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستور تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در بندرعباس را صادر نمودند.

صالحی تصریح کرد : با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه به منظور مبارزه جدی با پدیده شوم قاچاق ، کمک به چرخه اقتصاد کشور و رونق تولید، بلافاصله تشکیل و راه اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت و این مجتمع در بندرعباس راه اندازی شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز، شامل شعب دادگاه انقلاب و شعب بازپرسی می باشد.

صالحی در ادامه افزود: قضات این مجتمع با صدور ابلاغ ویژه از این پس در چارچوب قوانین و مقررات، با سرعت و دقت و با جدیت به پرونده های قاچاق رسیدگی می کنند .

این مقام قضایی یادآور شد: این مجتمع تحت نظارت مستقیم رییس کل دادگستری استان و دادستان بندرعباس ، فعالیت می کند.

وی در ادامه افزود: تمامی پرونده های قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و همچنین پرونده های مهم فساد مالی به صورت تخصصی و ویژه توسط قضات مجرب در این مجتمع ویژه و تخصصی، رسیدگی و تا اجرای کامل احکام تحت مدیریت خواهند بود .

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: اجرای کلیه اوامر ریاست محترم قوه قضاییه از همان لحظات اولیه پایان سفر ، در دستور کار قرار گرفته و باتشکیل جلسه کمیته های پیگیری ایجاد شده است و به لطف خداوند متعال همه دستورات به نحو احسن و در کمترین زمان ممکن، اجرائی خواهد شد.