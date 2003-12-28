محصولات باغي استان اصفهان در سال جاري حدود ده درصد افزايش يافت

مدير باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب سطح توليد باغات استان را 58 هزار هکتار دانست و افزود: امسال حدود 250 هزار تن سيب دراستان و در منطقه سميرم توليد شده که با توجه به سرمازدگي اخير استان اين ميزان در مقايسه با سال گذشته تنها حدود 15 درصد افزايش داشته است .

محمد نصر اصفهاني بارآوري درختان سيب را يکي از دلايل مهم افزايش توليد سيب در استان ذکر کرد و افزود: ميزان صادرات سيب استان در هشت ماهه نخست سالجاري حدود 8 ميليون و990 هزار دلار بوده است .

وي مصرف بادام و انگور توليدي استان را به صورت تازه خوري ذکر کرد و گفت: از 80 بارگاه کشمش در استان حدود 800 تن کشمش و 2000 تن در سطح استان کشمش توليد مي شود .

نصر اصفهاني بازار مناسب عرضه کشمش را در سالجاري موجب فروش کشمش کشاورزان در بازار با وجود تعيين خريد تضميني براي اين محصول ذکر کرد .و گفت در هشت ماهه نخست امسال حدود 585 تن کشمش از استان صادر شده است .

وي توليد پسته را در استان حدود سه هزار تن ذکر کرد و گفت: در سطح استان حدود چهار هزار هکتار پسته توليد شده که به دليل توليد گز در استان تمامي ان مصرف مي شود

نصر اصفهاني سطح کشت محصولات گلخانه اي را در استان حدود 700 هکتار ذکر کرد و گفت: حدود 70 درصد گلخانه ها سنتي ومابقي مدرن هستند

وي ميزان توليدات محصولات گلخانه اي استان را در سال گذشته حدود 80 هزار تن خيار ، 840 هزار تن گوجه فرنگي ، 210 هزار تن فلفل و 2100 تن سبزيجات برگي ذکر کرد و افزود: با توجه به افزايش سطح 20 درصدي گلخانه ها در سال جاري اميد است ميزان توليد محصولات در سالجاري حدود 20 درصد افزايش يابد .

نصر با اشاره به خشکسالي سال زراعي 81-80 در استان اصفهان گفت: حدود 1800 هکتار از سطح باغات استان اصفهان بر اثر خشکسالي از بين رفته واميد است بتوان با تمهيدات و تسهيلات در نظر گرفته براي احياي مجدد باغات اقدام کرد.



